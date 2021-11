Periodista

Actualitzada 29/11/2021 a les 08:27

Tinc dret a que no posi en perill la meva vida qui té dret a no vacunar-se. Un jutge té dret a prendre decisions, basant-se en el Dret, però jo tinc el dret a ser jutjat a bon Dret. Tinc dret un diumenge al matí a sentir el Dret diví a missa. És de dret que jo pugui escoltar rock a casa i el meu veí té dret a no ser molestat. Un policia té dret a demanar la documentació i jo tinc dret a que se'm demani respectant els Drets humans. Tinc dret a visitar un amic a l'hospital i l'hospital té dret a impedir-m'ho. Tinc dret a demanar una beca per estudiar Dret i ells tenen el dret a denegar-la. Tinc dret a exigir als polítics als qui he votat i ells tenen el dret de demanar més diners per obtenir els resultats que jo vull. No s'ajusten a Dret certes actuacions que es fan contra gent que exerceix el dret de manifestació. La meva veïna té dret a no voler l'ascensor que jo tinc dret a tenir.Un Estat de Dret. El Dret europeu. El Dret romà. El dret positiu, el dels codis. El dret natural, el que no està escrit. El dret d'autodeterminació (o dret del Guadiana). Tenir dret a rebre un salari, que no s'ajusti a Dret el que fan, els estudis de Dret, els Drets Fonamentals... Tenir dret constitucional a un habitatge és anar de dret cap al carrer. El Dret europeu li està dient al Dret espanyol que no està bé el que es fa amb les euro ordres. El Dret espanyol li diu que sí que és de Dret. El Dret a la llibertat d'expressió és una fal·làcia (si voleu faig quatre acudits del Carrero o parlo bé del Tsunami...) Cansats? És que tenia dret a escriure sobre dret.Senyors, no trobeu que ens passem el dia parlant de Drets, però a l'hora d'aplicar-los tothom fuig d'estudi? Ho deixo aquí, perquè he pensat escriure'n un llibre per cobrar Drets d'autor.