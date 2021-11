Tarragona también existe

Exsenador i diputat

Actualitzada 17/11/2021 a les 21:41

El pasado lunes el Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, conjuntamente con la Mancomunidad de Iniciativas para el Desarrollo Integral del Territorio (MIDIT), presentaron en la capital de Tarragona, el proyecto de un centro de protonterapia que se ubicaría, en la Central Nuclear Vandellòs I, iniciativa que surge del proyecto fin de grado del arquitecto Carlos Gonzalvo, miembro del Grupo de Investigación CAIT, de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Rovira i Virgili, se propone aprovechar el edificio donde se ubicaba el reactor nuclear, para instalar un centro de tratamiento contra el cáncer, donde se prevé 4 salas de tratamiento, un ciclotrón y todos aquellos complementos necesarios para el diagnóstico y medicina nuclear, ofreciendo una investigación en el campo de la medicina nuclear y radioterapia.

La protonterapia, cuenta hoy con unos cien centros en todo el mundo, con una expansión que va en crecimiento, por tratarse de una técnica eficaz, eficiente y segura en el tratamiento del cáncer, en especial en pediatría, ya que va dirigida concretamente a la aplicación de tumores cancerígenos, sin afectar a otros órganos sanos. El centro podría acoger a unos 1.500 pacientes anuales, de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares, ya que en la actualidad muchos de los enfermos, en especial niños, deben desplazarse al extranjero para recibir el tratamiento. Sin olvidar, que una vez en funcionamiento, crearía 211 puestos de trabajo.

Para proyectos de este tipo, el primer obstáculo que se encuentra, es la forma de hacer frente a los 134 millones de euros que supone la inversión, teniendo en cuenta el ahorro en costos estimados mínimos de 34,4 millones de euros en su desmantelamiento definitivo a favor de Enresa, lo que supondría también un ahorro de inversión 9,7 millones de euros para el Centro Protonterapia. Este es el motivo por el cual el alcalde y presidente de la MIDIT, Alfons García, aprovechando la presentación del proyecto, reclama la complicidad de todas las administraciones públicas implicadas, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que lo autorice y lidere, también la Generalitat de Catalunya, para que le dé soporte y gestión, justificando la necesidad de la participación directa de autoridades y empresas relacionadas para que el proyecto sea una realidad.

Si un obstáculo es la financiación del proyecto, no deja de existir otro que también tiene su importancia, es que, el proyecto sea una realidad, pero no en nuestras comarcas y sí en la capital condal de Barcelunya. Este hecho comportaría una falta de respeto y consideración a nuestro territorio, por parte de las autoridades públicas que tomasen esta decisión. Tarragona siempre ha sido el lugar donde ha ido a parar todo aquello que al resto de Cataluña no le despertaba un interés, más bien todo lo contrario, dígase la instalación de un polígono petroquímico en un centro de interés turístico, dígase la construcción de cuatro reactores nucleares, uno de ellos, Vandellòs I, que dejó de funcionar en el año 1989, después de 17 años de actividad y que actualmente se encuentra en proceso de desmantelamiento, lugar este donde está previsto el Centro de Protonterapia. Es de justicia que de hacerse realidad el proyecto, sea en el mismo sitio donde hace años se generó energía nuclear, de lo contrario no se entendería el daño que se le podría causar a nuestro territorio, difícil de poder justificar. Tarragona también existe!!