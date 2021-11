La burla de les pensions

Periodista

Actualitzada 17/11/2021 a les 10:22

Crec que durant els anys que em fotien una bona mossegada de la nòmina per a la cotització, ningú em va dir que allò era una broma. Quan he pagat l'autònom, no m'han trucat per dir que farien un musical. Quan he preguntat al ministeri per la meva base de cotització no parlaven així: «cheguridá chochiá, digamé, noniano noniano». Senyors que cobren per distribuir la riquesa d'aquest país, deixeu d'una punyetera vegada de fer el ruc amb les jubilacions i de burlar-vos del contribuent.El Pau és un home que va treballar des del 1980 a l'any 2000 com a director general d'una empresa. Va cotitzar 30 anys a raó de 3.500 euros al mes. L'any 2000 la seva empresa va fer fallida. No va aconseguir mai una feina com aquella i va haver de treballar com a autònom. El Pau ha fet una simulació i es jubilarà cobrant 890 euros. Les cotitzacions «bones» van anar a la paperera. Aquest és el bonic sistema que tenim en aquest país. I vosaltres direu: «No, home, els seus diners van servir per pagar pensions». Què és això? Ho diré sense filtres: una estafa. Això és el sistema espanyol de pensions: una estafa piramidal. Si el govern només mira com uns paguen als altres, què carai fan amb tants pactes i reunions? Els gestor dels diners públics no veuen que la vida laboral i la percepció final han de tenir una proporcionalitat? Escolteu, que fins i tot als «xinos» venen ulleres de prop. Si no tenen diners és per la corrupció, per ser líders al món en trens ràpids i en aeroports inservibles, per llençar recursos de Justícia i Interior en persecucions infantils. Els gestors de les pensions haurien de fer una desfilada de l'orgull incompetent pels carrers una ciutat castellana. Com li hauríem de dir a la festa...? Ah, sí! Pacte de Toledo.