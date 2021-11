Cada euro a Cultura, potencial transformador per a la gent

Diputada i portaveu d'ERC a la Comissió de Cultura al Parlament

Actualitzada 17/11/2021 a les 21:13

Ens seguim carregant de raons i comencem a situar la Cultura al lloc que li pertoca al nostre país. Fem un pas endavant amb la xifra històrica de 389 milions d'euros als pressupostos del 2022, 85,2 milions més que en els comptes de 2020 i que suposa un increment del 28,3%.

Ens dotem de les eines per a culminar aquest gir cap a l'esquerra de les polítiques públiques, tan necessari en post pandèmia, i evidenciem la voluntat del nou Govern republicà de fer de Catalunya un país d'oportunitats, de garantir el nostre benestar i d'assegurar el nostre futur sense deixar ningú enrere.

La Conselleria de Cultura transmet coherència i la practica. És el pressupost més gran que hi ha hagut mai destinat a Cultura. Implica que passem de l'1,1 a l'1,3%. Aquests recursos ens apropen en l'escenari del 2% a final de legislatura. Perseguim l'objectiu per equiparar-nos amb països capdavanters en despesa cultural. Per tant, tothom s'ha de sentir interpel·lat en el compromís d'assumir aquest repte. I cal fer un advertiment a qui no està complint part de la seva aportació, com és el Govern de l'Estat espanyol, un reclam genèric que fa tot el sector.

Un sistema cultural de referència es construeix des de la transversalitat i amb l'objectiu imprescindible de garantir l'accés lliure i universal a la cultura com un dret fonamental inalienable, com un bé essencial, més enllà d'un pur entreteniment. Si volem un país creatiu, culte, cohesionat i fort en la seva identitat, promovent la interculturalitat, el pensament crític, l'apoderament ciutadà i que promogui el talent, les polítiques culturals públiques han d'afavorir l'excel·lència de la creació catalana.

Els grans reptes aniran prenent forma amb l'augment més significatiu destinat directament al sector cultural, en el foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, per a la gent que realment és important en aquest sector, la gent que hi treballa, que crea equipaments i esdeveniments. I, per altra banda, s'aposta clarament per la nova DG d'Innovació i Cultura Digital, que partia de zero, posant l'accent per consolidar Catalunya com a referent de l'avantguarda tecnològica i cultural. Recuperem inversions en aspectes claus del país com la llengua amb una inversió importantíssima per garantir el seu futur, plans sectorials renovats i que s'activen, impuls en els equipaments i reforç de les xarxes, la internacionalització com espai de benvinguda i d'intercanvi al món. I apostar per l'impuls a l'audiovisual és creure en projectes de futur.

Sabem que parlar de pressupostos vol dir quedar-nos inevitablement amb les xifres, però cal posar la màxima rellevància en aquest canvi de paradigma que busca i persegueix la Conselleria. La cultura és una de les eines més potents per lluitar contra les desigualtats i el binomi cultura i educació ens aportarà una visió transversal i permetrà introduir l'ensenyament artístic en el currículum educatiu. Posar la cultura al centre és, per tant, dotar-la d'un poderós instrument de canvi social, d'una palanca que actuï sobre la base d'un sistema educatiu inclusiu i transversal, plurilingüe amb el català com a llengua vehicular i capdavanter en igualtat de gènere.

Per tot això, no només són els pressupostos de la recuperació sinó també i, sobretot, són els pressupostos de la transformació i fem camí cap al just i merescut 2% al final de la legislatura. I no oblidem que no hi ha cap sistema de finançament just que no sigui el de ser un estat independent.