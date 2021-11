Avui sí toca

Periodista

Actualitzada 15/11/2021 a les 11:03

Ja sé que ahir vaig titular «Avui no toca», però avui, en conèixer l'enquesta del CIS, he canviat d'opinió. Esteu atents que baixo la veu perquè estem en horari infantil. M'ha dit un amic que un tal Tezanos vol saber si es masturba, veu porno o té fantasies sexuals. He anat als Mossos a denunciar el pervertit, però m'han contestat que aquest senyor es veu que cobra del Ministeri de la Presidència. De seguida he trucat a Madrid per oferir-me per un càrrec així perquè jo també soc «calentet» i aquests formularis els brodaria. Doncs es veu que el que li interessa al Ministeri és conèixer les coses que interessen al govern de què interessa al ciutadà. Com que qui m'ho ha dit és un polític, no li he fet gaire cas i he entrat als resultats del formulari «». Efectivament: la pregunta 29 demana si durant la pandèmia has explorat el teu cos sexualment. Que és una pregunta que sembla que l'hagi pensat Margarita Seisdedos i no és més que una manera fina de preguntar si t'has tocat. M'he imaginat un pare dient-li al seu fill adolescent: «Joanet, no exploris el teu cos sexualment quan estiguis sol a l'habitació!», i el nen responent «no sé, no contesto». Tezanos és tan amable que també ens especifica el «», tot un detall. Ara ja enteneu el titular, eh, lladres?A continuació, es fan algunes preguntes que matarien la teva tieta de 95 anys que resa el Rosari cada dia: «?». No, no es refereix a, que no té res a veure amb la presidenta del Parlament, tot i que ella també ha de fer algun truc perquè no la destitueixin. Sí té relació amb el Parxís, però no m'ho feu contar. Jo respondria al Ministeri que jo no en faig servir, però ells sí, i d'un gran «».