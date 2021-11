'Titulitis'

Periodista

Actualitzada 09/11/2021 a les 10:33

Soc analfabet, però tinc més cursos que el riu Mississipí i la veritat és que ja no recordo si he rebut alguna instrucció de sexador de pollastres o he tingut algun pollastre sexual. Com que veig que el món està canviant tant, m'he decidit a fer una recol·lecta de títols als diferents llocs on he estudiat, en una mena de troc o tret del Halloween. Abans, tu estaves amb el DNI a la mà a una plaça, arribava una furgoneta, baixava JR amb una fària a la boca i t'assenyalava: «tu, a la furgoneta». Apa! A treballar! Ara no, ara has d'introduir al Linkedin tots els titulets i merdetes que has aconseguit a les tómboles amb notes que desvelen que vas disparar amb una escopeta de fira.Faré un monument als d'Ensenyament de la Generalitat per com m'estan atenent. Suposo que deuen dir «Hi ha un iaio que ha confós el títol de Graduat Escolar amb un salconduit per entrar a la zona Nacional». Ells m'han dit que al centre on vaig estudiar l'EGB em donaran un duplicat. Clar, com que em van donar el títol quan Franco ja sabia que passaria Nadal a casa del Carrero, ara aquells estudis ja es diuen d'una altra manera. Per accedir a una plaça de delinqüent, per exemple a un ajuntament o una diputació, necessites l'ESRO (Educació sobre robatoris), i clar, t'ho han de convalidar. El Ministerio estatal et diu que això ho fan al col·legi, que portava el nom d'un català il·lustre abans de la Guerra, durant la franquitis portava un nom falangista, i després de la contesa de Camy torna a dir-se com es deia l'any 35. Un embolic. Llavors, a Madrid et diuen que, si no t'aclareixes, «llame a su gobierno autonómico». En el proper article us explicaré que estic donant Activia de Danone al meu màster en Criminalística, perquè m'han dit que no està regulat.