Periodista

Actualitzada 08/11/2021 a les 07:04

No, no us espanteu que el títol no té res a veure amb les arques municipals, tot i que fa referència a la «casa nostra»: l'arqueologia. Recordeu aquella cançó deque es titulava «»? Doncs l'Hermán Pinedo m'ha trucat: «! No et faria gràcia entrar per aquell forat que hem trobat al carrer Civaderia?» Tot i que soc més de la civada amb alcohol i escuma, he decidit entrar en aquell túnel, que no és precisament el Metro de Moscú. Arrossegant-me i encongint la panxa he avançat uns 100 metres fins a veure llum. He tret el cap al pati d'una casa del carrer del Comte que em resultava familiar. Coi! Era la del Pep Escoda. L'he reconegut del dia que em va fer la foto d'aquest article al seu estudi. Però alguna cosa no quadrava, perquè no hi havia ni focus, ni càmeres. He pensat de seguida que l'havien embargat, pobre! Com em passarà a mi si continuen posant-me multes els que demanen la documentació... i ara també el mòbil. Semblava una domus de Pompeia i amb una decoració més pobra que la dels vàters de Renfe. He pujat les escales amb por pel meui esperant trobant-me una hòstia del Pep en alguna cantonada. Hi havia molta gent caminant pel carrer, tots vestits de carnaval però amb poca imaginació, perquè tots s'havien disfressat del mateix: de romans amb túniques. He aturat un nen i m'ha dit que anaven a la sessió infantil de l'Anfiteatre, on llençaven als lleons el pretor iber que governava la ciutat i, com a espectacle «teloner», esquarteraven un tal Ballesterus. Un dels caminants ha cridat «No volem ser romans, volem ser ibers!» i els de lal'han decapitat mentre exclamaven «Els ibers no existeixen, idiota». Crec que sí, que la marihuana és un problema a Tarragona.