Ara no és el moment de pujar impostos

Portaveu de Cs a Tarragona

Actualitzada 08/11/2021 a les 21:48

Només un govern d'esquerres com el de l'Ajuntament de Tarragona podia plantejar una pujada d'impostos en una època de crisi postcovid. En concret, de l'impost de béns immobles (IBI) i de la brossa. Com és lògic, qui té un bé immoble, com per exemple un pis, també ha de pagar la recollida d'escombraries i, per tant, sobre aquest ciutadà recauria una pujada d'impostos equivalent al 9%, per la suma de l'IBI i de la brossa.

Des del Grup Municipal de Ciutadans estem en contra d'aquesta pujada d'impostos a nivell municipal i per això hem votat No. Per sort, aquesta proposta de l'equip de govern no ha prosperat. Hauria significat la sentència de mort per aquells establiments comercials que, a hores d'ara, encara trontollen per la crisi provocada per la pandèmia i hauria representat també la ruïna per a nombroses llars, perquè les economies familiars encara no s'han refet de la recent crisi i han de fer front a l'increment dels subministraments bàsics com la llum, el gas o la benzina i la pujada generalitzada de molts altres productes. Una pujada d'impostos com la plantejada per l'equip de govern els remataria.

Volien incrementar l'IBI i la brossa per finançar el pressupost de despeses de l'any vinent de l'Ajuntament de Tarragona. Però a hores d'ara aquest és inexistent i no sabem a què es destinarien aquests ingressos extres. Pretenien que féssim un acte de fe aprovant aquest increment impositiu?

Així no es fan les coses. No tenim fe en aquest equip de govern. No compartim moltes de les seves idees per aquesta ciutat, com el traçat del carril bici o la finalitat del Banc d'Espanya, així com altres despeses innecessàries o que considerem que tenen un injustificat sobrecost com per exemple el contracte de la brossa, que és un disbarat. No podem entendre com en ciutats de característiques similars a Tarragona quant a territori, població i distribució urbanística el cost del contracte de la brossa és molt inferior. Lluny queden les protestes i accions per part de la CUP i d'altres membres d'aquest consistori quan estaven a l'oposició. Ara, des del govern, mantenen silenci sobre aquest tema.

L'equip de govern, a més, ha volgut justificar la proposta de pujada d'impostos amb la recent sentència sobre la plusvàlua i ha creat una alarma social innecessària, pronosticant gairebé la fallida de l'ajuntament. Ni aquesta ha estat la primera resolució en contra d'aquest impost ni el Tribunal Constitucional l'ha eliminat de forma definitiva sinó que ha demanat que es modifiquin alguns articles. De fet, el Consell de Ministres ha aprovat ja la nova norma que adapta la plusvàlua al que ha determinat la sentència. Des de Cs fa temps que demanàvem la modificació de la plusvàlua i esperem que el nou redactat sí que eviti, d'una vegada per totes, situacions injustes, com en els casos d'una herència o d'una venda amb la qual el propietari no obté beneficis, i atorgui també els recursos necessaris als ajuntaments.

On governa Ciutadans, s'abaixen els impostos, com a les Comunitats Autònomes d'Andalusia i de Castella i Lleó en les que hem suprimit l'impost de successions i donacions. Prenguin exemple.