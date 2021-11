Sobredosi de 'batamanta'

Periodista

Actualitzada 07/11/2021 a les 17:53

Aquests dies sents al mercat tres frases: la tradicional «senyora, no es coli!», «qui és l'últim?» i ja es comença a dir molt sovint allò de «ja ha arribat el fred». Aquesta temporada les passarem més magres que altres anys perquè ja no tenim el Messi i no sé si Xavi arribarà a escalfar la gelor que hi ha a Laporta de la caixa del Barça. Aquest any la frase que fa referència a la marxa de la calor s'ha de dir Fred... Perry, perquè portarem més capes de roba que un del PP a un emprovador d'El Corte Inglés.

Aquest any mirarem el calefactor elèctric a distància i sense endollar, perquè al preu que va la llum... és estrany que no li hagin tallat a Déu, perquè quan la va crear ja devia una factura d'Endesa. He sortit com un boig cap a una d'aquestes fires de brocanters a trobar un d'aquells brasers de l'àvia que tirava amb carbonet. Si us feu amb alguna d'aquestes estufes i sou autònoms, busqueu totes les factures i les liquidacions, i les cremeu com si fossin del Bárcenas. També aquells llibres que compreu als amics per compromís, però abans tireu al foc l'enciclopèdia de 350 volums que pagueu durant tota la vida i on encara no surten les paraules «internet», o «democràcia» perquè la van deixar d'editar el 1985, tot i que tu encara en deus 183 terminis. Amb això d'entrar en calor, jo tinc l'avantatge de tenir els ossos recoberts d'una bona cansalada que em permetria sobreviure l'Argimon si venen temperatures de congelació. El que sí que tindrem aquest any a una urna de vidre blindada és la coneguda batamanta, la millor manera d'entrar en calor si no festeges amb l'Úrsula Corberó. A Catalunya tindrà molt d'èxit perquè va néixer als Estats Units amb el nom de Freedom Blanket, o sigui, la Manta de la Llibertat.