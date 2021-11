Per a reflexionar

AMIC

Actualitzada 07/11/2021 a les 19:35

Un artista de gran èxit patirà d'una profunda tristesa. El metge li havia receptat diverses coses i el seu estat no havia canviat. El metge va recordar a un altre artista que contagiava el seu positivisme i canviava la vida de la gent que li envoltava. Va buscar en la seva agenda i li va dir apunti, aquest és el telèfon de Jayden. Llavors el pacient va respondre: «Pensi una altra cosa, Jayden soc jo, és el meu nom artístic». Això ens porta a la pregunta: Qui motiva al motivador? Una persona amb la capacitat de fer sentir bé a la gent que li envolta, però que sent en el seu interior una profunda tristesa. Hi ha persones que poden estar fatal interiorment i continuar ajudant i animant als altres. Tal vegada podríem pensar en aquells populars refranys, «consells venc i per a mi no tinc» o aquell altre de «a casa del ferrer, ganivet de fusta». Podria ser una cosa similar a un mag que conegués tots els trucs. Té l'habilitat d'il·lusionar a tots, però ell ha perdut aquesta il·lusió. És difícil i complex animar-se, per a un motivador? Quan coneixes totes les formules, quan les has utilitzat tantes vegades per als altres... Probablement hauràs creat immunitat per a aquest. Només se m'ocorre que cal tenir paciència i buscar noves il·lusions. Les coses ni arriben en un dia, ni se'n van en 24 hores.