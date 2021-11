Periodista

Actualitzada 04/11/2021 a les 07:52

Anava cap a un restaurant amb la meva dona pel carrer Unió quan he sentit dues paraules que m'han fet girar el cap, estranyat. La persona que s'ha creuat amb nosaltres ha dit «Bona tarda». Ell també s'ha girat i ha mogut el cap en sentit de petita reverència. M'hi he apropat, era un home gran, i li he preguntat si em coneixia o si volia parlar amb mi. M'ha dit que no, que simplement saluda tothom que es creua pel carrer. «M'ho van ensenyar de nen, també a baixar de la vorera si em creuo amb algú, deixar el seient a les persones grans. Ah! I quan es menja no es posa mai la forquilla mirant cap al cel».La dona m'estirava perquè fèiem tard, però jo he quedat enamorat d'aquell home que somreia de la meva sorpresa. «És la primera persona de Tarragona que, sense conèixer-me, em saluda al carrer», he dit. Aquell home m'ha transportat a quan era més nen que ara i rebia una sèrie de normes d'urbanitat i convivència, com deixar sortir abans d'entrar, no interrompre els altres quan parlen o recollir del terra qualsevol cosa que li hagi caigut a algú que està amb tu. Ja sé que ara hi ha entre mil i dos mil lectors que han llençat el diari a terra pensant que estan mirant un documental de la Sección Femenina.Llavors he pensat a crear un club a Tarragona que es digui «els del bon dia». Seríem unes persones que posaríem en pràctica saludar-nos i considerar que tots els convilatans som una gran família, sense el Chencho i el «paíno, búfalo». Exemple: ahir vaig veure al Fito Páez aturant-se a cantar amb un músic de carrer a Madrid i una amiga m'ha explicat que prenia una cervesa amb el seu home a una terrassa de Barcelona i el Karra Elejalde ha segut amb ells a xerrar. Doncs, això, que sabeu què us dic? Bon dia!