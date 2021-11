Una barrabassada d'un pou sense fons

Actualitzada 03/11/2021 a les 20:10

Recentement alguns mitjans de comunicació s'han fet ressò de les declaracions de Jordi Fortuny, president de l'empresa Aparcaments Municipals de Tarragona/AMT, que manifesta demandar a les financeres de la maquinària que, en teoria, debien servir per a que el recinte previst com aparcament intel·ligent, amb una instal·lació robotitzada, sigués obert als ciutadans. Ara, s'acusa a la firma Metropolitan i a BSCH de facturar maquinària per a la presunta entrega de material que no ha estat lliurat en la seva totalitat i que malgrat les obres realitzades entre 2002 i 2008 mai ha funcionat. Fortuny denuncia que «aquesta obra ha estat una barrabassada, rés funciona... Hem perdut una escola, la Jaume I, i una plaça per a rés». Un projecte que tenia un pressupost de 3,9 millions d'euros, ja ha comportat una despesa de més de 30 milions per les arques municipals, que, per tant, paguen tots els ciutadans amb els nostres impostos.

L'any 2002 es va constuir una Unió Temporal d'Empreses/UTE entre Aparcaments i Sistemes Alem, amb el 51% municipal. No em vull remetre a un article meu anterior aquí al Diari Més, Un pou més que negre, el setembre de 2008, en el qual explicitava als possibles responsables tècnics i polítics d'aquesta vergonya tarraconense. Però el que mai he entès per què no sabem qui era el director d'obra, potser dos directors d'obra: un per l'obra més arquitectònica i l'altre més d'enginyeria mecànica.

El febrer de 2004 s'aprova ampliar el parquing en 170 places més, passant llavors a 410 vehícles i afegint 1.157.756 euros, al pressupost incial. Llavors se signa el primer contracte de renting del material amb Metriopolitan per 42.987 euros mensuals més IVA. L'abril de 2005 hi ha un segon contracte, que anul·la l'anterior, per 45.410 euros al mes més IVA, BSCH és el que té els drets de crèdit. Els anys 2006, 2007 i 2008 Metropolitan incompleix el seu contracte. El març 2017 l'Agència Tributària insta a l'AMT a pagar la pròpia agència i a la Segueretat Social les quotes de Metropolitan. Una pericial d'ara, 2021, evidència que sols s'ha rebut material per valor de 831.000 euros i s'han pagat gairebé cinc milions (4,0 MEUR).

El deu de novembre de 2011 el govern de Josep Fèlix Ballesteros ja va portar el tema a fiscalia. Aquest garbuix escandalós, quelcom kafquià, quan s'acabará? On són els responsables? I, les denúncies? No hi ha cap tècnic, ni cap administrador, què supervisés aquesta obra tan important i necessària per a la ciutat. És cert que l'actual govern municipal, com l'anterior està lligat de peus i mans. La justícia, una vegada més, marca el tempus. Litigis i litigis, però poques, cap solució. Però, si sabem que s'han gastat més de trenta milions i no sabem per què, o si se sap? I els ciutadans passejant per la plaça de la Pagesia i contemplant una de les inversions més nefastes , funestes que tenim. Ah, i sense gaudir del Centre Jujol, de la Savinosa, de la Quinta Sant Rafael. Veure per creure.