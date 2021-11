'Ambtu', un pas més cap a la inclusió social

Regidora d'Afers Socials a Valls

Que els joves sense referents familiars, el que anomenem tutelats i extutelats, no ho tenen gens fàcil és una realitat que coneixen prou bé les persones i les entitats que treballen amb ells. Impediments legals, dificultats lingüístiques, joventut estroncada, incomprensió de la ciutadania... són massa sovint obstacles que frenen el que hauria de ser una adaptació més tranquil·la al territori d'acollida. Per això, l'Ajuntament de Valls impulsa el projecte Ambtu amb l'Associació Quilòmetre Zero, i amb la col·laboració d'entitats del municipi com Egueiro i Fundació Ginac que treballen amb joves immigrats sols.

Ambtu és un projecte de mentoria social que desplega des de fa uns anys Quilòmetre Zero al Camp de Tarragona i que té per objectiu acompanyar aquests joves per tal que puguin desenvolupar les seves potencialitats i facilitar-los el procés de transició a la vida adulta que, desgraciadament, fan massa de pressa i sense estar-ne ben preparats.

Els projectes de mentoria social, com Ambtu, promouen les relacions personals entre persones voluntàries que s'ofereixen per acompanyar i donar suport a altres persones que es troben en situacions de vulnerabilitat o exclusió social. En aquest cas, la persona voluntària o mentora es troba un dia a la setmana, a raó de dues o tres hores setmanals, amb el jove que se li assigna i junts fan activitats al voltant de l'oci i el temps lliure i junts han de ser capaços de crear vincles perdurables. És una molt bona excusa perquè el jove pugui ampliar la seva xarxa social i tingui més facilitats per accedir al món laboral. Al mateix temps visibilitzar la parella també ajuda a augmentar la sensibilització social i trencar estigmes.

Les persones que hi vulguin prendre part com a mentores han de tenir entre 30 i 65 anys i han de disposar d'un mínim de dues hores setmanals durant set o vuit mesos, que és la durada del programa. Han de ser competents en llengua catalana i han de conèixer l'entorn del municipi en què viuen. Voluntaris i voluntàries es convertiran en persones referents d'aquest jovent sense referents a través de la realització d'activitats en l'oci i el temps lliure.