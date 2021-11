La República Femenina

Advocat

Actualitzada 03/11/2021 a les 20:09

Quatre màgiques dones han estat les candidates escollides a les eleccions de l'Assemblea de Representants del Consell per la República Catalana al Camp de Tarragona: la Teresa Rosell, la Sara Barnés, l'Antònia Andreu i la Montserrat Farriol. Quatre dones sàvies sens dubte de les que tots podem aprendre molt.

Hi ha un proverbi català que diu «quatre coses hi ha que fan el món més bell: la dona, la flor, l'aigua i l'ocell». La dona és el fonament del món, sense la dona la terra seria una tomba. La imminent República Catalana serà la República en femení, mare de totes les nostres potencialitats com a nació. Però, també filla de totes les catalanes que l'esteu fent possible amb el vostre esforç, alimentant-la a diari al ventre de l'esperança amb accions molt concretes que van construint una nova realitat que ens farà ser nosaltres mateixos, catalanes i catalans lliures de les cadenes de l'Estat espanyol.

República en femení vol dir valoració màxima del paper de les dones, autèntiques portadores d'aire fresc i renovades idees, meravelloses i fortes dones que asseguraran sense condicions un veritable triomf de tots els drets de les persones, per tenir realitats i no teories. Els drets de les dones són els deures del homes. El benestar social del poble català només pot garantir-se en el marc d'una Catalunya lliure, d'una República Catalana al servei dels drets de les dones. Gràcies a totes vosaltres,Teresa, Sara, Antònia i Montserrat, dones genials, dones valentes, dones mares i filles de la nova República «femenina» que es construeix des del Camp de Tarragona.