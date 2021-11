En defensa de les professionals de la neteja

Diputada del PSC per Tarragona

Actualitzada 02/11/2021 a les 22:15

La Juana és una treballadora del servei de la neteja que fa anys que treballa al sector i que, com es diu popularment, n'ha viscut de tots els colors. La descripció que fa de les condicions de treball de les seves companyes (sí, de les seves companyes perquè la gran majoria de treballadores del sector de la neteja són dones) dibuixa una realitat de situacions de precarietat, salaris baixos i d'hores extraordinàries que no es paguen.

En concret, la Juana em parla de càrregues de treball inassumibles, amb horaris de treball més llargs del que està estipulat i sense compensació alguna. «No som invisibles, som persones que treballem per guanyar-nos la vida. Aquesta precarietat afecta sobretot a dones que, com la majoria de les meves companyes, són mares de família. Volem una resposta ja!».

Tenia tota la raó i per això li he donat la paraula. Val a dir que en cap moment vaig veure que la Juana mostrés cap interès per les banderes, les pancartes, els llaços o les cartes al president de Kosovo. Tampoc em va dir res sobre la darrera diatriba de la dreta espanyolista contra el Govern radical-bolxevic-separatista que està, presumptament, «usurpando» les institucions democràtiques. No, les seves preocupacions i inquietuds són més mundanes però també més lògiques i raonables: vol guanyar-se la vida amb honestedat i amb unes condicions de treball dignes.

Reiteradament el grup del PSC al Parlament ha demanat al Govern de la Generalitat que es tregui la son de les orelles i que faci alguna cosa per millorar les condicions laborals d'aquestes treballadores. Lamentablement ens trobem reiteradament amb la musiqueta de sempre: el Govern ja voldria, sí, però el malvat «Estat opressor» no ens deixa i no-se-què... Fals. El Govern autonòmic de les Illes Balears, malgrat formar part d'aquest mateix «Estat opressor» dolent-dolentíssim i senyor de les mosques, ha aconseguit –per exemple– fer aflorar més de 9.000 contractes temporals de treballadores del sector de la neteja per convertir-los en fixos. Clar, val a dir que el Govern progressista i d'esquerres de les Illes Balears es dedica a cridar menys i a treballar més, mentre que el Govern nacionalista d'ERC-Junts que tenim aquí... bé, en fi, crec que no cal afegir res més.

Des del PSC defensem que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per garantir unes condicions laborals dignes per aquestes treballadores, impulsar un acord entre la patronal i els sindicats per limitar les càrregues de treball d'aquestes professionals i exigir el compliment dels nivells de seguretat i de salut laboral adequats. En la mateixa línia reclamen una campanya específica per erradicar el frau en les ampliacions no declarades dels contractes a temps parcial no voluntaris i la fi de les cessions il·legals de treballadores.

Tot això, repeteixo, no és un brindis al sol o una carta als Reis Mags. En absolut, és una responsabilitat plena del Govern de la Generalitat que entestat com està en cridar a les ombres de la nit en nom del poble de Catalunya hauria de recordar que aquestes treballadores també formen part del poble de Catalunya. Del poble real, del que viu a peu de carrer i no de narratives patriòtiques llegendàries.

Senyor Aragonès, amb tot el respecte institucional, vostè és el president de la Generalitat. Ens és igual si coincideix o no amb una foto amb el cap de l'Estat o si s'intercanvia recriminacions amb els seus socis de Junts a través de les xarxes socials. Ja cansen els numerets, de debò. No ens ho mereixem més, tampoc els seus votants.

I les recriminacions també cansen. Per tant, l'emplaço a què entre totes i tots sumem esforços al Parlament per evitar que injustícies tan flagrants com la que viu la Juana no se segueixin produint. No ens hem de resignar a viure en una societat on moltes treballadores de la neteja continuïn patint situacions de discriminació laboral. Volem una Catalunya més justa i igualitària. I és en aquest camí de la justícia social, i no en el de les pugnes nacionalistes, on recuperarem la unitat del poble de Catalunya que mai s'hauria hagut d'esquerdar.

Finalment, en nom del PSC vull reconèixer (com ja ho vam fer amb els professionals de la sanitat pública i la resta de treballadors del sectors essencials) la gran feina i la gran responsabilitat que van demostrar aquestes treballadores del sector de la neteja durant els mesos més greus de la pandèmia mantenint nets els centres de salut, les escoles, les residències de la gent gran, etc. La vostra feina i el vostre compromís estan a l'altura de les exigències d'una societat democràtica madura. Vosaltres sí!