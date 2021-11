L'Imperi, l'IBI i el morro

Periodista

Actualitzada 01/11/2021 a les 11:47

Què us semblava més difícil quan estudiàveu? No, Casado, tu no cal que participis, els tiquets del bar no són manuals. Molts contestareu que l'àlgebra, les equacions, el nom dels gots preparats... En qualsevol cas, estareu equivocats. El més difícil en aquesta vida és aprendre com funcionava l'Imperi Romà i la vida dels emperadors és més complexa que la del Mainat. Jo, per qüestions professionals radiofòniques he hagut de parlar cada dia amb l'August i vaig aprovar l'assignatura de Dret Romà a la URV fent un trio cada nit amb el Titus Livi i la Mary Beard.M'he creuat a la cafeteria de la facultat amb un amic que és doctor en la res pública romana i li he preguntat què li ha semblat la meva novel·la «El Corredor de Tarraco», que conté elements històrics d'aquella època. M'ha mirat sense parlar, li ha agafat una mena d'atac de feridura i ha canviat de tema. He captat de seguida el missatge perquè jo, quan llegeixo alguna novel·la negra d'algú, faig el mateix. El meu cervell ha sentit per telepatia: «Chato, la has cagao más que una escopeta de feria». I m'he recordat del Jordi Tiñena -una abraçada, mestre- que em va avisar que hi ha experts «torracollons» per a tot, i segons què «toquis» s'emprenyen més que un filòleg. El món romà és complicat, però el truc està a mirar-s'ho des del punt de vista d'ara. Mireu, tenim als Munts d'Altafulla l'apartament pels caps de setmana de Salou. L'N-340 és la Via Augusta, on l'emperador sempre s'aturava a veure la concubina que vivia a l'Illum Riogensi i l'IBI era el tributum soli. El que no sé escriure en llatí és la frase «mira que teniu morro apujant ara impostos municipals». Faré un trio amb el Pau i el Fortuny, perquè ells han estudiat i segur que ho saben