La ràdio com a eina de participació ciutadana

Primer tinent d'alcalde, regidor d'Acció Comunitària, Participació i Igualtat de l'Ajuntament de Valls

Actualitzada 27/10/2021 a les 21:23

La ciutadania necessita sentir-se ben informada sobre allò que passa al seu voltant. És important estar al corrent de la feina diària que fa el teu ajuntament i del que, en general, passa al teu municipi. Per això, en el cas de Valls és molt rellevant que en el plenari de dilluns passat aprovéssim l'establiment del servei municipal de ràdio. Perquè aviat farà deu anys que, fruit de les retallades, es tancava la ràdio i l'ajuntament deixava de tenir un servei radiofònic públic.

Després d'uns anys de tenir un servei de podcast online, finalment hem tornat a establir aquest servei públic de manera oficial. Per tant, ja podem dir que tornem a tenir ràdio municipal: Ràdio Ciutat de Valls. És un servei adequat als nous temps, o sigui, amb un format digital i amb uns costos sostenibles per a un municipi com Valls.

Per ajudar a entendre millor què aconseguim amb aquest establiment de servei, exposo breument en què consisteix aquest nou servei. Així, activar un servei públic representa que des de l'ajuntament es posa en funcionament una ràdio que està al servei de la ciutadania, per tant la seva finalitat és informar i posar-la a disposició de totes i tots els vallencs i les vallenques. Per això, a aquest servei li volem donar un clar vessant participatiu. Entenem que Ràdio Ciutat de Valls, com a servei públic que és, ha de ser feta des de Valls i per a Valls, participativa i oberta a la ciutadania, oberta al voluntariat però des d'un model de professionalitat i rigor, i evidentment respectuosa amb el pluralisme polític, religiós, social, cultural i lingüístic.

És evident que quan hom sent la paraula ràdio l'associa a informació i entreteniment. Però Ràdio Ciutat de Valls, a més a més, vol ser la veu de la ciutat. Per això, entitats i vallencs i vallenques en poden disposar per difondre informació, coneixements i activitats. L'entenem també com un mitjà a disposició de la ciutadania, que ens ajudi a vertebrar la ciutat i dinamitzar-la, per contribuir a difondre coneixement. És, doncs, una nova eina de participació i dinamització comunitària.

Convido vallenques i vallencs i entitats a participar i generar continguts en un mitjà que, en quan a públic, també és seu. Totes i tots ens podem animar a fer el nostre podcast, sobre allò que considerem interessant per als nostres veïns i veïnes, o per compartir aquells coneixements que tenim. En definitiva, amb l'aprovació de l'establiment de servei públic dotem de musculatura a aquest servei municipal per tal de fer-lo créixer com a eina de participació ciutadana.