L'apagada intel·ligent

Periodista

Actualitzada 27/10/2021 a les 07:27

Segur que si us parlo de l'apagada general europea que preveu Àustria algun graciós dirà que jo estaria content si visqués allà perquè tinc poques llums. I és veritat! Només faig servir tres o quatre làmpades amb leds que consumeixen tan poc que Endesa em torna diners. Ai Amics! Quins temps aquells en què teníem a casa bombetes de 125 volts, que li donaves a un interruptor i s'encenia, i li tornaves a donar i s'apagava. Ara no, ara són intel·ligents i es controlen amb el mòbil o amb l'Alexa. Ja sabeu que m'he casat fa una setmana i de moment la dona encara no ha tingut temps de buscar un amant, però sovint la sento dir: «Eco, enciende la luz del comedor». Jo, que estic a la cuina, la sento parlar en castellà i penso que és tot un detall que qui em faci la competència sigui un cubà, tot i que el que està negre soc jo. Sí, lectors, ara per anar a dormir agafo el mòbil i clico un botonet que diu «Puesta de sol». I el llum durant deu minuts va baixant i adquirint els mateixos colors vermells que hauria de tenir la Batet a la cara i que simulen quan el sol se'n va. I mira que a mi el que m'agradaria seria que marxessin els del cara al sol.Si és veritat el que diuen a Àustria ens podríem quedar sense electricitat. Es fa difícil pensar com seria la societat: tornarien a passar pels carrers els repartidors de gel, ningú podria mirar res al Google, si ho saps, ho saps i si no, no; els bancs no tindrien operacions on line i tornarien aquells caixers amb visera i maneguins als punys. Els venedors de cotxes elèctrics es posarien a les portes dels concessionaris amb una hamaca a «escollonar-se» dels que havien optat per la modernitat i tots els concerts de música serien amb el cantant amb una pandereta a la Plaça de la Font. Més o menys com ara. No has agafat la broma? Posa't les piles!