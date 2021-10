Eines jurídiques per fer realitat la República Catalana

Advocat i candidat a les eleccions de l'Assemblea de Representants del Consell per la República Catalana

El Procés d'Independència de Catalunya és viu, el mandat de l'1 d'octubre no té marxa enrere i el Referèndum d'autodeterminació n'és la síntesi. És urgent aixecar la suspensió de la declaració d'Independència, declaració que és totalment legal i vàlida, i proclamar la DUI. El Consell per la República vol fer un Procés d'autodeterminació que altres països ja han fet. Cal que estiguem completament segurs que el Referèndum del primer d'octubre va ser un acte legal i legítim pel que fa als mitjans que vam utilitzar els organitzadors, els votants i el president de la Generalitat. En canvi, la repressió de l'Estat espanyol per impedir-lo va ser il·legítima.

El referèndum estava emparat per les Lleis del Parlament de Catalunya votades els dies 6 i 7 de setembre de 2017. També estava emparat per les Lleis Internacionals firmades i ratificades per l'Estat espanyol.

Per si algú no n'està ben segur, tenim el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, que va ser ratificat per Espanya el dia 27 d'abril de 1977, en el qual no va expressar cap mena de reserva o limitació. L'article primer del Tractat diu: «Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació». En el moment que un Estat ratifica un Tractat Internacional ja són drets vinculants i d'obligat compliment (Ius Cogens). Això vol dir que està per damunt de cada legislació nacional i trenca aquesta última en cas de contradicció.

A més a més, l'article 10.2 de la Constitució Espanyola de 1978 diu: «Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans, els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificades per Espanya».

Actualment més del 90% dels impostos que es recapten a Catalunya són ingressats directament a la Hisenda espanyola. Cal incentivar que tots els independentistes practiquin la Sobirania fiscal, i ingressin els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. És fonamental fer una forta campanya aquest final d'any perquè tots els ingressos es realitzin a l'Agència Tributària Catalana i no a la Hisenda espanyola. La meva proposta és fer sobirania fiscal i no insubmissió fiscal. Quan l'Agència Tributària de Catalunya gestioni tota la recaptació dels impostos tindrà la força suficient en el moment que es produeixi el trencament amb l'Estat espanyol. Quan ja tingui gestionats i controlats els pagaments d'impostos, podrà tancar l'aixeta a Madrid.

Els Consells Locals han d'estar ben preparats per encarar amb garanties d'èxit una confrontació democràtica i pacífica amb l'Estat, perquè la Independència culmini amb èxit i també han d'estar disposats a assumir-ne els riscos. La confrontació amb l'Estat és imprescindible per debilitar-lo i enfortir l'independentisme. Cal que els Consells Locals empoderin i mobilitzin a tots els catalans per construir aquesta institució on hi cap tothom. Cal incidir a fer créixer la base social i electoral de l'independentisme perquè des de les bases estarem millor preparats per a la confrontació a la qual ens aboca inexorablement l'Estat espanyol. Necessitem una desobediència civil permanent sense gens de por a l'adversari.

Em presento a les eleccions de l'Assemblea de Representants del Consell per la República Catalana per aportar totes les eines jurídiques imprescindibles per fer realitat una República lliure, independent, democràtica i europea.