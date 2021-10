Santa Úrsula de represa

Tercera Tinent d'alcalde de Valls, Regidora de Transparència, Oficina d'Atenció a la Ciutadania i Tecnologies de la informació i la comunicació

Actualitzada 20/10/2021 a les 21:30

Aquest diumenge, a Valls, viurem una Diada de Santa Úrsula que de ben segur que recordarem sempre perquè serà el punt de partida de la represa castellera a la plaça del Blat, km 0 del món casteller, després d'un any i mig d'aturada per la covid-19. La bona evolució dels indicadors epidemiològics ens permeten tornar a viure una diada castellera de forma molt semblant a com les coneixíem abans que ens sorprengués la pandèmia, amb el sistema de rondes vallenques tradicional de tres castells, pilar de mèrit i pilars al balcó. El que presenciarem diumenge és un pas endavant molt important pels membres de la Colla Joves Xiquets de Valls i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que es podran retrobar de nou amb la ciutat de Valls d'una forma normalitzada.

La Fira de Santa Úrsula és un dels moments importants del calendari festiu vallenc, que té en el seu acte central la diada castellera, jornada culminant i mítica de la temporada de castells, màxima expressió de la rivalitat entre les dues colles vallenques i una de les diades de gamma extra marcades al calendari casteller.

La diada del 2019, l'última que vam poder viure, ens va regalar un dels mites castellers que no s'havia assolit mai a la plaça del Blat: el 3 de 9 sense folre, que van aconseguir carregar les dues colles dels Xiquets de Valls. I després que a Valls es toqués la glòria en finalitzar la temporada 2019, el món casteller ja no va poder començar la temporada 2020, aturats per la força per culpa de la pandèmia. Les restriccions per combatre el coronavirus van recaure amb força sobre aquelles activitats que per les seves característiques requerien la participació d'un nombre elevat de persones i d'un contacte físic estret imprescindible.

Han estat molts mesos d'inactivitat, en què el món casteller no ha tingut pràcticament cap moment de protagonisme en les manifestacions culturals, però en què els castellers i castelleres han treballat portes endins de l'entitat per seguir sent exemple d'integració social i d'aportació de valors i d'identitat a la comunitat. Cal felicitar l'esforç constant dels membres de les colles per mantenir-les obertes a la societat, amb una clara voluntat de servei públic. L'activitat castellera, durant la pandèmia, ha seguit sent generadora de tot un seguit de valors que es visualitzen perfectament quan s'aixeca un castell: treball en equip, solidaritat, voluntariat i identitat municipal i nacional. Tot aquest treball constant ha permès que avui puguem tornar a estar el més a prop possible, en el context casteller actual, d'una diada castellera com les que havíem conegut.

Després de l'aturada forçada pel coronavirus les colles de la ciutat es mereixen tornar a escriure noves pàgines glorioses de la història castellera de Valls, per oferir-les als vallencs i vallenques, a Catalunya i al món. La cultura popular i la festa són elements essencials de la societat catalana i tornar a la normalitat implica poder viure-les amb tota la seva esplendor.