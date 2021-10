El Penedès, la Vegueria de les quatre capitals i les quatre comarques

Alcalde de Cunit

Actualitzada 18/10/2021 a les 21:46

Dimecres al Vinseum, la Vegueria del Penedès va marcar una altra fita històrica. La incansable feina i l'insubornable esperit de servei al Penedès de l'Associació Pro Vegueria Penedès, va tornar a donar fruits.

Un debat amb la presència dels quatre alcaldes i alcaldesses de les capitals comarcals de la Vegueria, on es parlava de futur. Un futur marcat per una idiosincràsia pròpia, amb un valor afegit que representa la futura configuració del desplegament dels Serveis Territorials del Govern a la Vegueria del Penedès.

Un desplegament que reconeix la singularitat d'aquest territori. una vegueria amb un marcat model descentralitzador que pivota en les quatre capitals comarcals, i en les quatre comarques que la conformen. El tàndem capital-comarca marca la diferència amb la resta de vegueries que continuen apostant per un model centralitzador amb una única seu.

Hem d'aprofitar les oportunitats del present. La Vegueria del Penedès s'ha de desplegar en un context postcovid. On la digitalització i la socialització de la tecnologia ens ha permès superar reptes i esquemes mentals que no pensàvem que ens tocaria viure encara. Com ve recordaven els alcaldes, la Vegueria ha de ser una eina útil per la ciutadania. Una eina que millori la seva relació amb el poder polític del govern i la gestió del nostre territori. una eina, en fi, que sigui entesa com un mecanisme per millorar la seva qualitat de vida.

No ens podem quedar només amb la idea que la Vegueria suposa un nou nivell administratiu, hem de ser valents, plantejar la superació de les diputacions, i apostar per noves administracions més modernes i més properes al ciutadà.

La Vegueria del Penedès de les quatre capitals i les quatre comarques ha d'anar en aquesta línia, és un dels reptes de futur més propers que tenim com a societat al Penedès, afrontem-lo des de la suma de sinèrgies.