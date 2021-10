Gràcies Ana

Primer secretari del PSC del Camp de Tarragona

Actualitzada 17/10/2021 a les 17:32

La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Cambrils ha anunciat aquesta setmana que deixa les seves responsabilitats polítiques per centrar-se en altres àmbits de vida. Pren aquesta decisió just quan acabava d'assumir responsabilitats de Govern, amb el recent canvi que s'ha produït al consistori cambrilenc. Conscient que no podia dedicar-se al 100% a aquestes responsabilitats, tal com exigeix el compromís assumit, ha decidit posar fi a una etapa. És una decisió que l'honora.

De l'Ana podem destacar característiques que vertebren el que no dubtaria a qualificar com a bona política. La primera és l'honestedat. L'Ana no va assumir el seu compromís polític per «forrar-se» o per obtenir cap guany personal sinó per treballar per aconseguir millorar la vida dels cambrilencs i cambrilenques. Ho ha demostrat durant molts anys, sigui des del Govern o a l'oposició. Treballant des de la casa gran sí, però sempre a peu de carrer i escoltant a tots els veïns i veïnes. I és aquest compromís, precisament, el que dona sentit a la política democràtica. El segon és la coherència. El fet d'haver decidit abandonar ara els seus càrrecs institucionals perquè exercir-los demanava una dedicació exclusiva que no podia donar ho demostra. L'Ana López sempre s'ha guiat per la màxima que defensava (i que va encarnar) el president Salvador Allende: actua d'acord amb els principis que defenses. L'honor és servir sense vanitat i fins a les últimes conseqüències. No demanis als altres res que no t'exigeixis a tu mateix. Sembla obvi, però lamentablement en els darrers temps hem tingut com a societat exemples del contrari. No és el cas de l'Ana que pot enorgullir-se d'haver actuat sempre d'acord amb el compromís ètic que exigeix la política democràtica. Finalment, però no per això menys important, l'Ana López ha estat i és una política respectuosa. També lamentablement hem constatat aquests darrers temps declaracions de responsables polítiques que semblen parlar en nom de la veritat única revelada, talment com si només ells tinguessin connexió amb la veritat i tots els considerats «altres» fóssim traïdors. Per contra, l'Ana ha demostrat en tot moment una exquisida actitud de respecte i empatia vers les opinions alienes i, ahir mateix, agraïa tot el que havia après durant aquests anys, també, per part d'aquells que han estat els seus rivals polítics. Chapeau. Amb la sortida de l'Ana López de l'Ajuntament Cambrils perd un referent, poden pensar alguns. En realitat no és així perquè la política, la bona política, es fa des de les institucions, però també a peu de carrer, allà on toca i on les dificultats són més acusades. I no tinc cap dubte que allà on estigui l'Ana Cambrils tindrà una defensora aferrissada. Igual que quan estava a la sala de plens. Per tot plegat, i com a primer secretari dels socialistes del Camp de Tarragona, vull reconèixer i homenatjar l'Ana López per aquests anys en què ha dedicat el seu temps a poder aconseguir que la vida dels seus veïns fos una mica millor. En fer-ho, no dubto a rendir homenatge també a tots aquells i aquelles que, des del partit que sigui, dediquen el seu esforç i la seva capacitat a fer que el seu poble o ciutat millori treballant com a regidors i regidores. I subratllo, del partit que sigui, també d'aquells que legítimament discrepen de les nostres posicions progressistes i d'esquerres.

L'Ana López ha demostrat que es pot entrar en política per transformar a millor la realitat, que es pot exercir la política des de la coherència i el rigor, i que es pot sortir de la política institucional per la porta gran amb el reconeixement d'aquells que han estat els teus adversaris polítics (que no enemics). Gràcies, Ana pel teu compromís i pel treball de tots aquests anys. Has lluitat perquè la vida dels teus veïns sigui millor i aquesta és la medalla que t'emportes la setmana que has anunciat el teu comiat de la política municipal. Moltes gràcies, sincera de veritat.