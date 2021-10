El pet i Caldea

Periodista

Actualitzada 13/10/2021 a les 11:15

Durant uns mesos vaig anar un dia a la setmana a Caldea, aquell gran balneari d'Andorra. La diferència és que jo anava a treballar i vosaltres remullàveu el berenar mentre miràveu la neu a través dels vidres. Un cop a la setmana apareixia el Santi Millán, i alguns dies el Xavier Graset i la Pati Molné, els presentadors d'un programa coproduït entre TV3 i la Televisió d'Andorra. Amb el Jordi Gil, encarregat de la producció, arribava la maquilladora que, com si fos Doménikos Theotokópoulos, pintava una cara -la meva- que havia dormit poc. Pujar a Andorra no era precisament anar a esmorzar a Bonavista i aquella guagua que connectava Sants i el país petit que no és del Llach, trigava unes quantes hores de corbes. No sé si el xofer era el mateix que posava els carrers, perquè el fotut autocar sortia a les sis del matí. Semblava que en comptes d'un transport de persones, fos el camió d'Alain Afflelou, perquè anava carregat d'ulleres que no costen ni un euro el parell. Del tema cafè i corbes ja en parlaré un altre dia.Us explico tota aquesta experiència perquè he vist un titular que m'ha fet riure tant com la nòmina de quan treballava allà. Hi ha hagut una baralla a Caldea. I vosaltres direu: home, en un lloc amb tanta gent vinguda d'arreu, és normal que, de tant en tant, es coli algun delinqüent per robar als vestidors. Aquí volia arribar, perquè en aquesta ocasió el delinqüent no ha robat res, més aviat ha deixat anar alguna cosa. Aquesta cosa és... us poso el titular: «Un pet ha estat la causa de la baralla de Caldea que ha acabat amb detinguts». Ja podeu olorar com ha passat la cosa: es veu que la «mare superiora de la Congregació havia pujat a traspassar dos missals» però l'han descobert i el «reverend Mossèn» de la Banca Reig s'ha cagat. Llavors, han arribat les hòsties sense consagrar.