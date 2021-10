Colom, els indígenes i els ulls

Periodista

Actualitzada 10/10/2021 a les 20:32

Déu ens va crear amb dos ulls perquè poguéssim veure les dues cares de tot el que ens envolta, però només mirem per un ull. Això que he dit serveix per a qualsevol tema: autodeterminació? No la volen veure els que només tenen un ull. Però no és només el tema del català, també de les vagues, de la justícia, de la política, dels lloguers, les pensions... tothom mira pel seu ull i l'altre només els serveix pel Netflix. Ens van ensenyar ben petits que Cristòfol Colom va portar el progrés a milions d'indígenes americans. (Trenta indígenes segons la Guàrdia Urbana). L'il·lustríssim Toni Cantó diu que morien com a mosques abans d'arribar els conqueridors. Aquesta és la visió de ciclop, imperialista i de l'aquí mano jo i, si no t'agrada, t'empresono. L'historiador José Manuel Murià, mexicà fill d'exiliat, va revelar al programa de TV3 del de Vila-seca, un estudi de la Universitat de Berkeley que es basa en estudis demogràfics i obre força els ulls sobre el tema. En els 30 primers anys del pas dels conqueridors per Mèxic la població es va reduir al 50%. Era entre els anys 1520 i 1550, que tot i que sembla molt llunyà, en la historiografia no ho és tant perquè hi havia molta gent que ja escrivia i tenia ulls, concretament dos, per documentar aquella massacre. Un segle després d'arribar el navegant, la població havia disminuït fins a quedar-se en un 5 per cent. Imagineu que Tarragona es quedés amb els habitants que té Cala Romana? Aquesta reducció de població no va succeir perquè Colom anés per les aldees repartint condons. Diu el Cantó que en un botellot, abans d'arribar els espanyols, els indígenes mataven 70.000 persones i que els espanyols els van deslliurar de la mort. Segurament ho van fer com un altre famós alliberador: Francisco Franco, que també feia botellots a les cunetes.