Un carrer amb nom esportiu

Actualitzada 09/08/2021 a les 20:34

Animada per l'esperit generat pels recentment clausurats Jocs Olímpics, Mixeta va voler que la portés a algun carrer de Tarragona que fes referència a l'esport. Per cert, si voleu un mixo que us adopti, adreceu-vos a adopciónvg@gmail.com, on per desgràcia han hagut d'ampliar el «negoci» acollint gossos. El cas és que vam sortir a passejar i, pujant pel de Portalet, com qui va a la plaça de la Font, a mà dreta, en vam trobar un: el carrer del Trinquet Nou. Aquesta via, no gaire coneguda, deu el seu nom a una antiga instal·lació esportiva que hi havia allí: el joc de pilota (un parent de la pilota basca i de la valenciana), el qual antigament era conegut per triquet, el mot francès que designa la pala de fusta que es fa servir en una modalitat de l'esmentat joc. De triquet en va derivar trinquet, paraula que fa referència al recinte clos on es practica aquell esport. Emili Morera, el gran historiador tarragoní, ens diu que el joc de pilota es va establir al segle XVI en uns terrenys concedits en cens emfitèutic pel comte de Palmerola. Sembla que aquell esport era força popular a Tarragona, ja que la nova instal·lació en substituí una altra de situada ben a prop. El nom de carrer del Trinquet Nou es va consolidar a les darreries del segle XVII i ha persistit fins als nostres dies, malgrat que ni tan sols quedi el record d'on hi havia l'esmentat equipament. De totes passades, durant aquest període de temps la denominació va coexistir amb la de carrer del joc de pilota, com es pot comprovar en el nomenclàtor dels nous barris de l'any 1845. La denominació de carrer del joc de pilota apareix per primer cop en el cadastre de 1799. Abans, però, durant gairebé tot el segle XVII, havia rebut altres denominacions. Nexe d'unió antigament entre el carrer del Cos del Bou i el de Portalet rebé subsidiàriament noms que feien referència a aquelles vies, com es pot llegir als protocols del notari Palmerola corresponents a l'any 1749. Així fou conegut per carrer de les carabasses, per la proximitat de les coves d'en Carabassa, al Cos del Bou, i també rebé el nom de carrer del bordellot. En aquesta ocasió per tenir a la vora el Portalet, porta que s'obria al lloc on des del segle XIII hi havia les cases del bordell, indret on s'exercia la prostitució. El record d'aquest nom infamant persistí durant segles, com es pot comprovar encara en el Llibre d'Acords Municipals de l'any 1790 (sessió del 17 de novembre).