El Fugitiu

Periodista

Actualitzada 09/08/2021 a les 08:05

He pensat que seria una bona idea explicar als més joves aquelles sèries que vèiem de petits a la tele. Avui, The Fugitive, títol original: Charles Puigdemont. Va ser una sèrie de televisió catalana, un drama policial, emès per TV3 entre 2017 i 2021, amb 120 capítols, ideada pels grans guionistes Hanna M. Rajoy i Joseph Zoido, i protagonitzada per Charles Puigdemont en el paper del Fugitiu, J. M. Killbadwoman en el paper de l'encobridor i J. L. Allioli com «el de la dipu». Al seu moment va ser una de les sèries més populars, convertint el seu protagonista en una estrella a nivell europeu. Entre les curiositats del rodatge es troba que les tres primeres temporades es van emetre en blanc i negre, mentre que la quarta i última ho és en color gràcies al productor G. Boye.Sinopsi: El president de la Generalitat, Charles Puigdemont, va ser acusat de proclamar una república, que no va proclamar, que sí que va proclamar, a la ciutat de Sant Esteve de les Roures. Però ell considerava que no havia fet res. El jutge Lone Ranger, que aquí es va traduir per Llarena Solitari, el creia culpable i va emetre unes ordres de detenció que no va emetre, que sí que va emetre, contra qui havia proclamat la república, que no va proclamar la república. Charles era innocent i l'únic que podia fer per a provar la seva innocència era fugir, trobar l'autèntic responsable de la proclamació de la república que no es va proclamar, que sí que es va proclamar, i escapar del jutge Llarena, obsessionat amb la seva captura. Almodóvar ja prepara una pel·lícula basada en el guió de Rajoy i Zoido que es titularà «Charly, Toni y Bom y otras repúblicas del montón». Traduïda al català com «The DUI».