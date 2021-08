Per a vianants, però amb descompte

Periodista

Actualitzada 07/08/2021 a les 16:37

Tinc un dilema respecte a destinar als vianants el tram final de la Rambla. De fet, tinc un problema general amb les zones sense vehicles: no m'agrada caminar. Però, d'altra banda, també crec que ens hem acostumat a anar en cotxe a comprar el pa o a dipositar els avals al Tribunal de Cuentas. M'agradaria que es pensés que els aparcaments de motos són escassos per la ciutat que tenim i, a més, he vist que en alguns llocs s'han reduït per posar-hi patinets. Us ho traduiré per si no coneixeu el llenguatge administratiu: «Si no hi ha lloc i aparques a la vorera, et fotrem una multa que et cagaràs». Ara crec que s'ha entès millor. Així que ja tenim calers dels pàrquings soterrats o amb sofregit, de les zones de coloraines, les multes i l'impost de circulació. Mira que bé! Segur que heu passat alguna vegada per aquell túnel de la plaça Verdaguer. Sí, amics, allò és un ghetto per a moters. Fan reunions de l'estil «Hola, soc el Moisès i no sé on deixar la moto» i els altres contesten «Hola, Moisès, t'estimem». Si vas en moto a una terrassa de la plaça de la Font, no demanis res per picar, perquè ja t'hauràs menjat la Mobilette.També m'agradaria que es pensés a reduir proporcionalment el que es paga d'impost de circulació a mesura que vas «vianalitzant», perquè, clar, si cada vegada hi ha menys «carrers de circulació», és de carallots pagar per caminar, tot i que no m'estranyaria, perquè a la política també hi ha qui no té la ITV passada al cervell. No sé si sabeu que se'm va cagar a sobre un animal. Pel pes de «l'enviament» diria que era un Boeing 747. Penseu que si aneu en cotxe se us cagaran també a sobre, però els insults no taquen.