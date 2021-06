Tarragona pel canvi energètic

Regidor del PSC a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 06/06/2021 a les 19:30

Si alguna zona de Catalunya pot liderar la transició energètica, és el Sud. Tenim possibilitats de generar energia renovable, tradició, cultura energètica i centres d'investigació i una universitat puntera. Però a més, ens hi juguem molt si no ho fem. Perdrem una bona part del nostre teixit productiu energètic i industrial (hem de substituir 3 grups nuclears i 4 cicles combinats de gas) i tenim una petroquímica que necessita prescindir dels combustibles fòssils que seran prohibits en pocs anys. Si hi afegim el Port de Tarragona com a gran consumidor d'energia, parlem d'uns 40.000 llocs de treball que es podrien perdre.

La nostra ciutat té un paper primordial en la consecució d'aquests objectius. I si comptem la resta de consums de la ciutat – industrials, de serveis i domèstics o residencials – el repte és molt més important, però al mateix temps suposa noves oportunitats de generar activitats econòmiques i, per tant, nous llocs de treball. Tarragona pot ser protagonista d'una revolució que significaria un canvi d'era en la nostra història: un nou model energètic, de treball i de Formació Professional, noves carreres universitàries, entitats empresarials, sindicats i, per descomptat, l'administració, començant per l'Ajuntament. Amb aquesta idea en ment, des del PSC vam presentar al ple del passat 21 de maig, una moció per crear una empresa municipal de serveis energètics 100% renovables. I és que no s'entén que en els dos anys que portem de mandat, quan ja molts ajuntaments han pres nombroses iniciatives, el nostre, sent capital de província i havent de donar exemple, no tingui cap full de ruta, ni estigui al capdavant del lideratge.

És per això, que la moció que vam presentar pretén estudiar quines són les necessitats de generació d'energia renovable i les possibilitats de fer-ho a través de recursos naturals (principalment el sol); quin paper pot jugar la nostra ciutat, empreses i ciutadania; com es poden organitzar comunitats energètiques als nostres polígons i barris; com podem aprofitar els sostres industrials, domèstics o públics o com es consumirà aquesta energia (que farem amb els excedents, com es compartirà, com l'emmagatzemarem, etc.). Proposem, entre d'altres, reduir la factura energètica de la ciutat, oferir ajuts a les energies renovables i instal·lar plaques solars a les teulades municipals.

En definitiva, l'objectiu és que a través d'una empresa, bé municipal o bé mixta, Tarragona tingui la capacitat de planificar les actuacions necessàries per liderar una revolució energètica i que l'Ajuntament prengui –d'una vegada per totes– la iniciativa per impulsar nous projectes energèticament sostenibles, que generin centenars de llocs de treball i que ajudin en la lluita contra el canvi climàtic. A més, això ha de ser un primer pas per actuar conjuntament amb el teixit socioeconòmic de la ciutat i fer de la revolució energètica un projecte consensuat, participat i impulsat entre tothom.

La transició energètica planteja noves possibilitats de democratitzar l'energia i que les persones consumidores es converteixin en «prosumidores»... obrir noves possibilitats d'accés a l'energia, tant per generar-la, com per consumir-la. Senyors i senyores d'ERC i ECP, deixin de badar, perquè el futur és el que estem perdent mentre vostès juguen a les cadires.