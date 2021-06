Tarragona lidera

Regidora no adscrita a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 02/06/2021 a les 23:47

Tarragona es un caos político. Sé que quién esté leyendo este artículo no le sorprenderá para nada esa afirmación, pero es que es la realidad. Llevamos semanas asistiendo a un espectáculo lamentable de baile de sillas entre ERC, Comuns, Junts y la CUP, sin ninguna otra voluntad que la de ocupar un cargo en el ayuntamiento. Les dan igual los problemas de la ciudad, les da igual que Tarragona queremos dentro de unos años, no tiene proyecto y no lo esconden.

Todo este baile al que hemos asistido desde los medios de comunicación ha acabado con la incorporación de la CUP al gobierno de la ciudad. Las antisistema formando parte del sistema, el mundo al revés. Pero su entrada a gobernar lo único que servirá es para poner en más aprietos al sector económico y empresarial de la ciudad. Para aumentar los problemas de un comercio local muy tocado, no sólo por la pandemia, sino también por la nefasta gestión que se ha llevado acabo hasta ahora por parte de Ricomà. ¿Y en turismo? Si ya generaban bastantes dudas en cuanto a que modelo turístico defendía ERC, ahora sí que el sector hostelero y turístico de la ciudad puede echarse a temblar. Las oportunidades que se abren en Europa con la aprobación de los fondos Next Generation y la recuperación económica post pandemia, pasarán de largo gracias a Ricomà y a su acuerdo con la CUP. Igual que echa por tierra la idea de tener una planificación urbanística este mandato. E igual que, con su falta de liderazgo, Tarragona cada vez pinta menos en Cataluña.

Pero, si hay algo que me ha caracterizado, es la no resignación. Por muy mal que se plantee el futuro, por mucha voluntad que haya de destruir lo que entre todos construimos, no pienso resignarme. Pienso seguir luchando por el pequeño comerciante que con suficiente esfuerzo consigue levantar la persiana de su negocio cada mañana, por el autónomo que ve que en su ciudad no encuentra oportunidades, por el vecino o vecina que lo único que quiere es vivir en un barrio más seguro y que deje de estar abandonado a su suerte.

Por eso, desde hace semanas, me he venido reuniendo y hablando con todos esos sectores. Los mismos que hasta ahora no han tenido voz en el pleno del Ayuntamiento de Tarragona. Y por eso, con todos ellos, lanzamos la plataforma Tarrgona Lidera. Nacemos con la voluntad de poner voz a quién no la tiene, de levantarnos y no resignarnos. Nace con la única ideología de Tarragona, cambiar las cosas desde el cariño a la ciudad, con la gente de la ciudad y por la ciudad. Ha llegado la hora de hacer despertar a Tarragona de una pesadilla que dura demasiados años.

Muchas veces nos han dicho que Tarragona no tenía futuro y todas esas veces se equivocaron. Demostremos, desde el esfuerzo colectivo, que se van a volver a equivocar quiénes pretenden hacer retroceder Tarragona desde el ayuntamiento.

Bienvenidos a Tarragona Lidera.