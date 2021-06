La bona mà de Shakespeare

Periodista

Actualitzada 02/06/2021 a les 07:41

Esteu asseguts? Una empresa espanyola, que segur que fa deu anys que regateja amb els sindicats els deu minuts pel bocata dels seus empleats, ha decidit concedir-los mitja hora perquè es puguin masturbar. Pels que no sabeu què és això, és com Romeu i Julieta, però sense que hagin coincidit mai a un bar. Com? Que no heu entès res? Clar, és que sou com el fiscal Fungairiño, que només veieu els documentals de la BBC... Ara que parlo del Romeu, l'escriptor que va crear els personatges d'aquell drama ha estat protagonista els últims dies per dos motius diferents. Un està relacionat amb la cultura i l'altre amb la incultura. A Tarragona, sempre tan cultural, la relació de Shakespeare amb la masturbació ha tingut un altre punt de vista, ja que la companyia Projecte Ingenu i el dramaturg Marc Chornet representaran la «Trilogia Shakespeare». Com que ja aneu com aneu heu llegit Trio i segur que heu pensat de seguida en aquell sorteig de Loteries de Catalunya perquè, en una «trilorgia» et pot tocar qualsevol cosa. I també et poden tocar qualsevol cosa.No m'agrada com està quedant l'article, últimament estic barruer. Ho arreglo de seguida. Per si no ho sabeu, William Shakespeare ha mort de Covid-19. Sí, sí, aquell que va llençar la ploma el 1564 era un impostor. Noelia Novillo, una presentadora del Canal 26 de la televisió argentina, va anunciar que Shakespeare, «un referente en la lengua inglesa»... «ha muerto tres ser vacunado». Quan la van avisar que s'havia equivocat, la periodista va contestar: «Efectivamente, me expresé mal, me faltó una coma». Bé, amics, fins aquí l'article d'avui. Ara he de sortir a fer una «feina». Trigaré una mitja horeta.