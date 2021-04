Superàvit, 12 milions

Actualitzada 31/03/2021 a les 20:46

He de confessar que vaig quedar perplex, com altres ciutadans, saber que l'ajuntament de Tarragona va tenir un romanent de dotze milions l'exercici de l'any pandèmic 2020. Un any amb tantes necessitats socials, a tots els nivells, la gestió municipal va permetre que inclòs tingui aquest superàvit, que permet, diuen, sortir de la crisi de 2008. ERC-Comuns han acordat amb Junts i la CUP el modificatiu de crèdit per aplicar el romanent al pressupost d'aquest any que és de 12 milions d'euros. Per tant, els 163,3 milions previstos inicialment passaran als 175. Aquest superàvit destinarà 7,2 dels 12 milions per pagar part d'un crèdit sol·licitat l'any 2012 a instàncies del govern central del PP per liquidar factures de proveïdors.

La CUP i Junts han criticat a ECP pel fet que l'Institut Municipal de Serveis Socials/IMSST tingui superàvit econòmic precisament en l'any covid-19. L'IMSST ha tancat l'any 2020 amb un romanent de tresoreria d'1,4 milions d'euros, un estalvi net d'1,1 milions i un resultat positiu de 986.183 euros. Balanç positiu bàsicament per la falta de personal. En qualsevol cas el conseller de Serveis Central Jordi Fortuny/ERC està satisfet, ja que aquest superàvit «permetrà portar a terme les inversions, completar les partides que havien quedat coixes i revertir l'actual situació de crisi per la covid».

Vull destacar els 1,5 milions d'euros que es destinaran a la compra d'una vintena d'habitatges amb finalitat social. També els 500.000 euros per a bons comercials, incentivant així les compres en negocis de proximitat, uns altres 500.000 euros es dedicaran com a subvenció directa als negocis urbans. La Quinta Sant Rafael, que porta molts anys sense cap ús, també rebrà 800.000 euros. És molt important que a aquest edifici modernista que està catalogat estigui previst aquesta inversió.

També he de manifestar que des del Consell de Modernisme no en sabem res de què es pensa fer a la Quinta. El set d'octubre vam fer la primera i única reunió d'aquest Consell de participació d'assessorament del municipi sobre estratègies en modernisme de Tarragona/CM . Des del primer dia que vaig saludar i conèixer al conseller Hermán Pinedo, juny de 2019, ja em va manifestar el seu interès que la Quinta Sant Rafael, però el que no sabem què és el que es vol fer en aquesta joia modernista de l'arquitecte Juli M. Fossas Martínez i antiga residència de l'enginyer forestal Rafael Puig i Valls. En paraules de Pinedo «el parque tiene que ser un sitio para el ocio de la gente de Tarragona». Està previst que a finals de 2022 i inicis de 2023 estigui redactat el projecte. Divuit mesos, per fer què? Centre d'interpretació del modernisme? L'anomenat Parc de la Ciutat també està abandonat a la bona de Déu, és un lloc més de pas, que d'estar i també requereix una bona remodelació perquè tota la ciutadania gaudeixi d'aquest espai cèntric i tan oblidat.

És una bona notícia per posicionar cada vegada més el patrimoni modernista tarraconense. Però encara la ciutat té l'assignatura pendent del Centre Jujol. No en sabem res de res si aquest Centre estarà a la Rambla o a la Casa de les Ànimes del COAC. El CM no està informat, per què des d'octubre no hi ha hagut cap reunió.