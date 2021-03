En bona hora

Periodista

Us en recordeu d'aquella enquesta de la Comissió Europea per eliminar el canvi d'hora? Com va quedar? Deu ser com aquell referèndum sobre la república que Adolfo Suárez va reconèixer que no es va fer perquè el perdrien. Han deixat de preguntar-ho perquè sempre surt que no els agrada? De què em sona això?Sí, ja sé que els mòbils i els rellotges moderns ja saben que han de canviar l'hora ells solets, però la meva gana o la meva son no funcionen amb piles. O sigui, que les nostres necessitats biològiques s'han d'adaptar a les decisions polítiques. Quan us esteu pixant, proveu d'agafar un rellotge i espereu una hora a anar al lavabo. Què? Ho enteneu ara? Si t'aixeques a les vuit, no és el mateix que aixecar-te a les set, no tens la mateixa son. I hi ha llocs, com Galícia, on els cotxes aviat podran circular a les onze de la nit sense encendre els llums.D'altra banda (avui m'he aixecat criticaire) no sé si sabeu per què tenim la mateixa hora que la ciutat del Pare Noël, Rovaniemi, a 4.500 quilòmetres. No seria més lògic que ens haguéssim adaptat a la de Lisboa o Londres, que estan més a prop? Doncs no, al senyor Francisco Franco li va fer gràcia que tinguéssim l'hora d'Alemanya i, clar, canviar això és complicat tenint un govern d'esquerres. O, calla! Ara que hi penso... no serà que Esquerra Republicana no es posa d'acord amb Junts per una qüestió relacionada amb el canvi d'hora? Potser és que, com el Suárez, aquest nou referèndum que preparen és per a preguntar-nos una altra vegada si volem canvi d'hora o no. D'això sí que ens deixaran parlar al Parlament, no? O, potser, com que és una cosa que va posar «Paquito el chocolatero», també és intocable.