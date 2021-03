'Don Cuan Tanorio'

Periodista

Actualitzada 29/03/2021 a les 20:50

Si el Jaume Amenós aixequés el cap, diria que «con la iglesia hemos topado» per explicar per què l'Arquebisbat de Tarragona ha «recomanat» al Bravium Teatre a abandonar l'edifici de l'antic Centre Catòlic situat al carrer de la Presó número 13. El Jaume, amb l'agut sentit de l'humor que el caracteritzava, hagués trobat en aquesta frase, extreta d'un passatge del Quixot, una interpretació de les raons argumentades per la cúria: mal estat de l'immoble i necessitat de reforma integral. No tinc prou elements per posar-les en dubte, però em crida molt l'atenció que la mateixa junta del Bravium hagi apuntat la necessitat d'una segona opinió tècnica per determinar la gravetat de la situació i el pla per revertir-la.

De moment la decisió de l'Arquebisbat ha caigut com una guerra d'aigua freda en plena celebració dels setanta anys de l'entitat cultural reusenca que durant tot aquest temps ha fet mans i mànigues per mantenir programació teatral estable i tenir temps també d'implicar-se en el teixit social i festiu de la ciutat. Aquest dissabte passat, Dia Internacional del Teatre, col·lectius reusencs es van concentrar a la plaça Evarist Fàbregas –la zona del Pallol– per expressar el seu suport a la veterana entitat que es pot veure abocada, en qüestió de dies, a quedar-se sense espai on desenvolupar les seves inesgotables i altruistes ganes de fer teatre i cultura. L'Ajuntament és conscient que el Bravium Teatre és un valor ciutadà que no es pot perdre i el regidor de Cultura va manifestar en la mateixa trobada que la situació els ocupa i els preocupa. Si Ferran Figuerola, president de l'entitat, i tot el seu equip tenen el suport del teixit social i cultural i del consistori reusenc, podem estar tranquils. Trobaran una alternativa mentre algú ens explica què se'n farà de l'edifici del carrer de la Presó. L'església diu que s'ha de reformar urgentment i que hauran de buscar recursos. Dos interrogants: assegurar el funcionament del Bravium i donar un destí a l'antic Centre Catòlic. No podem perdre entitats culturals, però tampoc podem anar tancant espais. Ja en tenim prou de closos als carrers del centre. Per cert, confiem que el programa Reus Espais Vius presentat fa uns dies per la vicealcaldessa i el regidor d'Empresa i Ocupació per estimular l'eix comercial dels ravals Robuster i Sant Pere doni ben aviat els seus fruits. Mentrestant, ens encomanarem a l'esperit del Jaume Amenós i del llegendari Don Cuan Tanorio representat tantes vegades al Bravium. Un drama burlesc escrit el 1896 per Sixte Rebordosa i Comas que ha fet les delícies de milers d'espectadors, els fills i néts dels quals no es poden quedar ara orfes. Al Centre Catòlic o en un altre espai, llarga vida al Bravium Teatre!