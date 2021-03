El bloqueig

Periodista

Actualitzada 28/03/2021 a les 18:15

Has sentit això del bloqueig? Em pregunta un amic. Li dic: «Sí, Joaquín, sí, no només ho he sentit sinó que ho vaig veure ahir per televisió». Terrible! «Sembla mentida que amb tot el que hem après al llarg dels anys, encara es produeixin aquestes situacions». I que ningú hi posi remei!

Va, reconegueu que no sabeu de què parlo. A veure si ho endevino: uns pensen que estic parlant de JxCAT, altres del vaixell que ha quedat encallat al Canal de Suez, altres dels ERTOS, altres del turisme, o del Consejo General del Poder Judicial..., us adoneu que estem en una societat bloquejada? Ahir al matí hi pensava, la nostra vida és un perpetu bloqueig. He de viatjar a l'estranger des de fa mesos per qüestions laborals, però no puc perquè els avions no poden volar. He d'anar a fer gestions a Castelló, però no puc sortir de Catalunya. He de parlar amb el Registre Civil, fer gestions al SEPE, no puc. Vaig demanar una hipoteca fa un any i encara no m'han contestat. Quan no és el virus biològic és el virus electrònic o el virus de l'estupidesa política, econòmica o social, però tot està bloquejat. Envio mails que no arriben o diuen que no han arribat, o no hi ha ningú que mira el mail o potser no tenen ni ordinador i, si el tenen, no el saben fer servir. Avui, aquí, ja no em sorprèn res.

Al Canal de Suez hi ha un vaixell que ha quedat embarrancat i ningú sap com treure'l d'allà. Intenten moure aquell monstre amb un camell i una excavadoreta. Aquí tenim un vaixell creuat al canal des de fa dècades i el més preocupant és que ni tan sols ha aparegut el camell. Bé, al Parlament sí que hi deu haver anat més d'una vegada.