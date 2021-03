La coca, la cleca i el Fermí

Periodista

Actualitzada 25/03/2021 a les 08:01

La gent sap que a Tarragona tenim un representant de Corea del Nord, l'Alejandro. No el del PP, el del PT (Partit del Treball). No sé si ha estat cosa d'ell que hagin gravat tres segons d'un anunci de Cola-cola per al mercat asiàtic a la plaça de les Cols. Cosa rara. És com si per anunciar el Chartreuse viatgessin 50 persones en avió a un bar de Cambodja. Seria més lògic que per promocionar la «mamadeta» anessin a Budapest.Vaig ser guionista del programa «Ui, què difícil!», que presentava el Fermí Fernández. En aquells temps crec que va ser el Jordi Gil qui em va dir si volia gravar un anunci. Li vaig dir que sí i vam anar a un concessionari de Peugeot de Barcelona. El gag consistia a fer un concurs dins un cotxe, el Fermí era el presentador i jo el concursant. S'havia d'esbrinar el model del cotxe i jo, que representava que era un concursant no molt llest -de fet ja en feia cara- contestava Talbot Horizon. Llavors el presentador, el Fermí, m'havia d'etzibar una cleca en tot el morro. I així va ser com ho vam repetir una vegada i una altra, perquè ja sabeu que quan no falla el micro, falla la càmera... ara, la mà del puto Fermí no en va fallar ni una.Què? Avi, ja ha acabat l'apartat «Cebolleta»? Doncs no, perquè m'he imaginat la gent que ha vingut a gravar aquests cinc segons d'anunci i el que deu haver costat això. Que si han entrat a aquell supermercat que hi ha a la cantonada de la plaça de les Cols a comprar bocates o Doritos, aquesta gent ja pot tancar i anar-se'n a viure... a Corea del Nord o a Cambodja. Mira, allà, tot i que no entendran res de la tele, ploraran quan vegin el seu supermercat a l'anunci. I també quan vegin l'Alejandro.