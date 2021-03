Un govern pel diàleg, l'entesa i les polítiques de progrés

Actualitzada 24/03/2021 a les 20:19

Les recents eleccions del 14 de febrer a Catalunya han deixat un escenari poc encoratjador. Sembla que no sortim del bucle en el qual estem immersos els darrers anys. Malgrat la victòria socialista, la majoria d'escons independentistes porta a mantenir el bloqueig en l'escenari polític. Venim d'una situació de desgovern i tot apunta en la mateixa direcció. La incompareixença del Govern ha estat la tònica dominant els darrers mesos i anys, l'absència durant la visita a la planta de SEAT a Martorell n'és el paradigma. El lament i la queixa constant, acusant el Govern d'Espanya de tots els mals que afecten Catalunya, no pot emmascarar la incapacitat i falta de voluntat a l'hora de gestionar els enormes recursos dels que disposa la Generalitat de Catalunya, recursos que podrien ser més importants encara si no fos per la ineptitud de renunciar a fons i actuacions del Govern d'Espanya, només pel fet de venir d'on venen. Tot això adquireix molta més gravetat i dramatisme en la difícil situació que estem vivint.

Els catalans i les catalanes no ens podem merèixer això. De fet no ens ho mereixem. Però en aquesta situació asfixiant en què ens trobem a Catalunya, si hi ha alguns dirigents de l'àmbit independentista que en són conscients, amb l'amenaça sempre latent com una Espasa de Dàmocles de ser acusats de traïdors, se'ls fa molt difícil la implicació en un projecte de canvi.

Catalunya necessita un govern com més aviat millor. No podem anar a un bloqueig que comporti noves eleccions, però cal alçada política i entendre dues coses. En primer lloc, que el Procés cap a la independència ha fracassat i és un projecte sense sortida, en el marc de la Unió Europea en el que estem. En segon lloc, que amb la terrible crisi sanitària, econòmica i social que estem patint, cal un Govern fort i cohesionat que prioritzi les polítiques socials i de recuperació econòmica, cercant el màxim consens polític intern a Catalunya i participant dels consensos solidaris en el marc espanyol i europeu.

El programa europeu Next Generation representa una oportunitat històrica per convertir el repte de l'actual situació en una extraordinària oportunitat de futur. Recuperació i resiliència amb projectes disruptius que comportin la digitalització i la sostenibilitat del nostre teixit productiu. Per tot això necessitem un govern competent i estable que prioritzi els interessos de la societat catalana i no els de la nació, un govern que impulsi la cohesió social i la recuperació econòmica. Un govern de progrés que sintonitzi amb el projecte de construcció federal de la Unió Europea i s'allunyi de les posicions euròfobes d'extrema dreta i dels populismes europeus.

No ens correspon a nosaltres, que no som una força política, dir quina ha de ser la composició del nou Govern, però en tant que com a entitat federalista vàrem instar a la celebració d'eleccions per evitar la seva anul·lació, ens sentim legitimats per reclamar allò que entenem que necessita la societat catalana i reclamar la formació d'un nou govern que respongui als criteris exposats.