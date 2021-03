Recuperem el comerç i la restauració. Recuperem l'economia

Regidora no adscrita a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 22/03/2021 a les 20:09

Onze milions d'euros. Aquesta és la sorprenent xifra que ens ha presentat l'Ajuntament de Tarragona de romanent del pressupost del 2020. Onze milions d'euros que Ricomà i el seu govern municipal tenen a disposició per gastar en el teixit comercial i en les famílies més vulnerables de la ciutat, però que de moment no han decidit que fer amb ells. De fet, al passat plenari del divendres 19 de març no van portar la gestió d'aquests diners.

No entenem com aquest govern se sent orgullós d'aquest estalvi, enmig d'una emergència sanitària, econòmica i social com la que estem patint. És un insult als autònoms, comerciants o restauradors, però també ho és per a les famílies vulnerables de la ciutat que han vist com els seus ingressos es reduïen, però no ho feia la pressió fiscal municipal.

La falta de planificació i de lideratge de Ricomà i dels seus provoca de nou que no escolti les necessitats reals de la ciutat i de la seva ciutadania. No sabem on anem amb aquest equip de govern, no tenen clar ni els mitjans dels quals disposen ni quin és el futur que volen per a Tarragona. La seva única finalitat és passar el dia a dia, sense un projecte clar i coherent que ens orienti cap al progrés.

La seva falta de contacte amb la realitat no els permet veure el que la majoria de tarragonins veiem cada dia. Comerços tancats, persianes baixades i patiment per les factures sense pagar. Davant d'això, els onze milions d'euros de romanent s'han convertit en una nova batalla entre Ricomà i les seves sòcies de la CUP. Ni una paraula pels autònoms, pels restauradors, els botiguers o les famílies que no poden arribar a finals de mes.

Però jo no em resigno, per això hem proposat a l'equip de govern una sèrie de mesures per reactivar l'economia de Tarragona. Necessitem un pla de xoc per fer front a la crisi derivada de la pandèmia. No són propostes difícils o complexes de dur a terme, i de fet altres municipis del nostre entorn com Reus o la Canonja ja ho han fet. Li hem proposat uns bons per a gastar a la restauració i a la xarxa comercial de la ciutat, amb un pressupost d'entre 1,5 i 2 milions d'euros i amb la col·laboració de la Cambra de Comerç i de les Associacions de Botiguers i Restauradors de la ciutat. Però, malauradament, el senyor Ricomà està massa acostumat a ignorar les nostres demandes de diàleg i propostes de consens que hem formulat.

Senyor alcalde, l'Ajuntament ha de liderar la recuperació econòmica de la ciutat. Els problemes que tenim no els vindran a resoldre de fora, necessitem que es posi a treballar, és la seva obligació i la seva responsabilitat. Li estan exigint el teixit comercial, els autònoms i les famílies més vulnerables. Nosaltres mantenim la voluntat de col·laborar i de consensuar les ajudes que necessitem a Tarragona. Des de la meva posició seguiré treballant per donar veu i solucions a qui aquest govern no escolta: autònoms, comerciants, restauradors i famílies més vulnerables.