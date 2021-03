Periodista

Actualitzada 22/03/2021 a les 08:15

No, tranquils que no parlo del coletes. També us dic que no em cau malament i quan tracto amb dretistes sempre em parlen del xalet, de la minyona... però no em parlen de cobrar comissions de l'AVE o d'encarregar espionatges. Potser soc molt innocent. Veneçuela? Sí, un país molt bonic.Vinc del carrer asfixiat perquè em persegueixen uns lletrerets que lliguen als fanals últimament. No, no és que fugi de la foto de l'Illa de la campanya electoral, que, per cert, diuen que en alguna localitat catalana que encara està penjat. Em refereixo a la seva foto, eh!, que no vull anar emmanillat a una furgoneta blava. Seria, per dir alguna cosa, com si anéssim un estiu a casa del Bàrcenas, i encara tingués penjades les boles... de l'arbre de Nadal del 2018. Tu diries que les podia haver despenjat la seva dona, però és que també està a la presó. És moda últimament, ja sabeu, mitja Espanya està a la presó.Doncs tu ets un home que treballa a casa i quan surt és per anar a comprar un pernil a l'Àrea, o un entrecot als Zamoranos, i com que Tarragona és com un poble, no agafes el vehicle. Així passen els dies i el parabrisa es torna un aparador de paperets de Compramossucoche.com , del Mister Magoo de torn que t'endevina el futur, o una parròquia de llums vermelles que han obert fa poc. De sobte, passes amb la bossa de la compra i veus que han penjat mil cartells pel carrer dient que si entre el dia 22 i 27 estàs a Pin i Soler aparcat, et cauran més multes que a un nudista al Vaticà. Així que, si no podem sortir del municipi, ni tampoc passejar a la nit, ara tampoc podem aparcar quan estan podant. El títol? És el que li diu un jardiner a un altre quan veuen un arbre frondós.