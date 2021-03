L'enxaneta ha fet la 'perla'

Periodista

Actualitzada 21/03/2021 a les 18:58

Com que ja sé que la majoria de lectors d'aquest article van créixer o amb Soler Serrano o amb Locomotoro, sabran també el que és la perla, a banda d'un establiment d'esoterisme del carrer Apodaca i un dels nets del Juanca. La perla era un fenomen físic-tèrmic-mecànic que feia que les bugies es fonguessin i tenia la mateixa conseqüència que quan veus un control de Mossos: que t'havies d'aturar.

El Soyuz 2, coet que havia de llençar el satèl·lit Enxaneta, deu haver fet la perla, perquè no s'ha enlairat per causes que no s'han explicat. Jo, sabent que la idea que Catalunya llenci a l'espai un satèl·lit li fa tanta gràcia a qui ja sabem com una pedra al ronyó, he pensat que li havien tirat sucre al dipòsit de benzina o li havien posat una patata al tub d'escapament. Aquests dos fenòmens delinqüencials eren la versió antiga de ratllar el cotxe d'un enemic quan no tenies prou patates per a enfrontar-te amb ell.

A veure, per què al satèl·lit li poseu un nom ben català i el coet es diu com un insult en rus? En tot cas «Soc Ruc» haguera estat millor. A veure, com es podria haver batejat l'enginy? Propostes: «Trempat 2», «3 de 9», «Agulla del Mèdol», «Cat Airways» o millor «Iceta 2», aquest últim en homenatge al qual ha ascendit aquest home. Un altre tema que em preocupa: hem d'anar a Kazakhstan a llençar-lo? No tenim aquí llocs emblemàtics per enlairar un coet ben català? Si agafem la plaça de la Font de Tarragona, cobrim tot el paviment amb terra i hi plantem el coet. Tranquil, Fortuny, ho justificarem als pressupostos com un hort urbà i deixarem que el Pau Ricomà premi el botó, que ja sé que li agrada encendre la metxa.