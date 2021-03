Horts urbans a Reus: qui dies passa, anys empeny

Regidora del PSC a l'Ajuntament de Reus

Actualitzada 16/03/2021 a les 19:20

Els darrers anys, la creació d'horts en zones urbanes ha adquirit molta força i en podem trobar exemples molt reeixits arreu de Catalunya. I això ha estat gràcies a l'impuls d'uns ajuntaments que han fet una aposta continuada per aquesta iniciativa com una forma de regenerar descampats, de promoure activitats a l'aire lliure, de fomentar hàbits de vida saludables i el consum de productes de temporada, d'enfortir la convivència entre el veïnat, etc.

Precisament, amb l'objectiu de treballar els valors ecològics i la integració social, l'any 2009 i dins del Pla de barris a Reus, entre Sol i Vista i Immaculada es va preveure la creació d'horts urbans a la zona. I tot i que en aquests anys, han canviat d'emplaçament i de reglament, segueixen existint, gràcies a l'associació de veïns i les persones usuàries que van creure en el projecte i els seus beneficis. Actualment, també hi ha deu parcel·les al barri Gaudí, destinades específicament a la gent gran.

Però, malauradament, per l'actual govern de Junts, ERC i Ara Reus, els horts urbans no són una prioritat i des del PSC, en canvi, considerem que cal impulsar-los, potenciant les parcel·les existents i creant-ne de noves. Els veïns i veïnes ho reclamen i mereixen una resposta per part del seu govern, que hauria de donar compliment a les demandes ciutadanes i de diverses associacions de veïns, queixoses de les dificultats que es troben a l'hora d'utilitzar-los. També demanen que l'Ajuntament en faci un seguiment, adjudiqui les vacants i ajudi els usuaris i usuàries, assessorant-los perquè l'experiència sigui exitosa, com fan la majoria d'ajuntaments.

Però el govern de Reus ja ens ha demostrat que els horts urbans no figuren a la llista de les seves prioritats. Si fos al contrari, el regidor responsable, ens hauria donat resposta a la relació de preguntes que el nostre grup municipal li va formular a finals de l'any passat per saber quanta gent està en llista d'espera per accedir a una parcel·la disponible i des de quina data; quan es posaran en marxa les noves concessions dels horts urbans que es troben disponibles en aquest moment; si hi ha cap projecte per ampliar superfície en les seves actuals ubicacions o en altres de noves. També li vam preguntar on s'han de dirigir les persones interessades en una parcel·la; on s'han d'adreçar les que disposen d'un hort quan sorgeix un problema; i quantes reunions/trobades ha fet amb els usuaris i usuàries d'ençà que té aquesta competència.

I quina ha estat la resposta del senyor Subirats? Cap. Han passat més de dos mesos i el govern de la nostra ciutat no ha estat capaç de respondre a cap de les qüestions formulades en relació amb els horts urbans. Només hem aconseguit que ens digui que vol canviar el reglament d'ús dels horts. Per què? Per perdre temps i qui dies passa, anys empeny? Perquè el reglament que regula la utilització dels horts urbans i especifica els drets i deures de les persones usuàries i de l'Ajuntament es va aprovar al febrer de l'any 2017. El va aprovar l'actual govern, amb el vistiplau de tothom, i ara resulta que no és vàlid? Senyor Subirats, no ens faci passar més amb cançons i abordi el tema, trepitgi carrer, visiti els horts, parli amb el veïnat i les associacions, prengui consciència de les seves necessitats i atengui les seves reclamacions, gestioni la llista d'espera.

No volem que es perdin més oportunitats de crear espais de convivència i col·laboració, enfortint els lligams entre la comunitat; de fomentar la trobada entre generacions i ètnies i educar en valors; d'incidir en l'educació nutricional i millorar els hàbits de consum; d'afavorir la regeneració d'espais degradats i crear noves zones verdes, i tota la llarga llista de beneficis que suposa disposar d'aquests horts a la ciutat.

Fer horts urbans no és una despesa, és una inversió en salut i valors socials. Ja n'hi ha prou d'excuses.