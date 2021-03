Agraïment en el primer any de pandèmia

Actualitzada 16/03/2021 a les 19:22

Ara fa un any, el 14 de març de 2020, el Govern espanyol va decretar l'estat d'alarma i es va produir el confinament de la població. Es va desencadenar una espiral de situacions que va acabar afectant tota la població. I Càritas no va tancar. ixò sí, totes les Càritas es van veure afectades molt directament: canvi en la forma de treballar, augment de les demandes d'ajut i acompanyament, voluntariat que també es veu confinat, molt del qual també és població de risc, reinvenció de serveis, creació de nous projectes i accions, etc.

Durant aquests 12 mesos (fins al març de 2021), la pandèmia ha evidenciat les desigualtats que ja existien. Hi ha hagut un corrent de solidaritat de la societat cap a la feina i la presència de Càritas acompanyant situacions d'emergència, de vulnerabilitat i d'exclusió.

Càritas ha anat recollint tots aquests oferiments i ha donat una resposta eficaç a les persones que ja es trobaven en una situació de pobresa o exclusió i a les noves situacions que la pandèmia ha provocat.

La resposta de la societat cap a Càritas ens ha produït un sentiment d'agraïment; un agraïment en majúscules. L'aniversari del decret de l'estat d'alarma ha semblat una data idònia per mostrar a la societat i a tots els nostres agents, col·laboradors, voluntaris i donants el nostre agraïment i la nostra rendició de comptes davant de tantes situacions inèdites.

Els agents de Càritas, tant voluntaris com personal contractat, hem realitzat un esforç per donar el millor de nosaltres mateixos al servei de les persones que pateixen. Càritas ha estat capaç de donar resposta acompanyant persones, incrementant ajuts, reinventant projectes, imaginant noves formes de ser a prop de les persones i generant nous projectes. Així doncs, un any després, gràcies!

A Càritas us volem agrair la confiança i el suport que ens heu donat durant la pandèmia. El vostre ajut és molt valuós. Per això, aquest 2021 necessitem seguir comptant amb la vostra col·laboració.