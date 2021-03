El tren-tramvia

Actualitzada 14/03/2021 a les 20:00

Vaig escriure molts articles, des de l'any 2012, sobre el tercer fil que havia d'estar enllestit l'any 2015, perquè fos una solució per a tot el transport de mercaderies, pel port i per tota a la indústria que no quedés escanyada. Va córrer molta tinta, moltes paraules, moltes imatges sobre el tercer fil, la Declaració de València, el corredor del Mediterrani, la línia Reus-Roda-Castellbisbal i ara, sembla ser, ens toca parlar del tren-tramvia, del qual el cinc de març del 2018 ja en aquest diari vaig titular un article Tren-tram al Camp de Tarragona, que començava d'aquesta manera «L'estació de Tarragona es quedarà, abans de final de l'any 2018, per a rodalies i els combois de mercaderies, mentre que les línies de mitja i llarga distància passaran per l'estació del Camp. L'afectació del pas del traçat del corredor mediterrani va més enllà de la ciutat de Tarragona, municipis com Salou, Cambrils i Vila-seca també es veuran afectats. A Tarragona es convertirà definitivament en una estació de rodalies, llevat de comptades excepcions, els únics trens que es podran agafar seran els de les línies R15 i R16, que connecten amb la resta de municipis del territori i amb Barcelona».

El febrer de 2015, des de l'Ajuntament es va redactar el Manifest en defensa de les millores ferroviàries a Tarragona que partia dels acords vinculats al nostre territori entre els quals fem esment i recordem: 1. Implantació de l'ample europeu per garantir l'operativitat a llarg termini; 2. Afavorir variants ferroviàries pel trànsit de les mercaderies i buscar solucions per resoldre la complexa planificació ferroviària en les comarques de Tarragona, donada l'existència d'una cruïlla de corredors i una zona portuària i 3. La creació d'un espai econòmic competitiu i innovador que vertebri una xarxa de ciutats articulades i cohesionades.

També en la reunió del Senat tarragoní del 24/02/2018, es va parlar com únic punt temàtic de l'orde del dia del ferrocarril al Camp de Tarragona. El Senat optava perquè es faci un enllaç o bypass curt per evitar que la ciutat quedi desconnectada de l'alta velocitat quan es posi en marxa el tram del corredor mediterrani, que ara està en obres i es millori la mobilitat dins del mateix territori. Necessitem un tren-tram adaptat a unes vies d'ample europeu, que pot servir com a enllaç amb el corredor mediterrani. Es proposava un recorregut d'un tren-tram que comenci des de Reus, s'aturi al baixador de Bellissens, donant servei a tots els usuaris de l'hospital de Sant Joan i a tots els universitaris, a més dels veïns i serveis de l'entorn. Continua amb parada a Vila-seca, a la nova estació d'Horta Gran (al final de la T-11, a tocar el Francolí) i acabi pujant cap a l'estació del TAV Camp de Tarragona, entre la Secuita i Perafort, a més de considerar una aturada a la zona entre Constantí i Sant Salvador. Aquesta proposta es tracta de fer una llançadora entre Reus i Perafort-la Secuita, amb una durada de 12 o 15 minuts i freqüències de 10 minuts, seria com un tramvia metropolità i això requereix menys de 7 quilòmetres de vies noves, que no és poc, però seria molt per donar servei a tota la població. Hem de tenir present que al territori es fan uns 21 milions de viatges l'any amb transport públic, i aquesta xifra s'ha d'incrementar per tal que es redueixi la contaminació provocada per vehicles privats. El 90% de la mobilitat es concentra a l'interior de les mateixes comarques i l'ús global de transport públic és del 18%. Actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat/DTS acaba d'anunciar que sotmet a informació pública l'estudi del nou tren-tram del Camp de Tarragona entre Cambrils i Vila-seca. Es ha d'incrementar l'ús públic amb uns serveis ferroviaris de qualitat, fiables, accessibles, competitius i sostenibles. El tren-tram contribuirà a aquest propòsit. L'estudi informatiu i d'impacte ambiental que s'ha posat a consideració de tothom estima una demanda de nou milions de viatges anuals, una vegada la xarxa estigui plenament operativa.

Aquest projecte està inclòs entre els 27 projectes estratègics que aspiren aconseguirfinançament dels fons europeus Next Generation. El Govern està disposat a impulsar aquest projecte, si es donés el cas que no arribin diners d'Europa. Es vol tirar endavant l'Agenda Verda, que ens ha de servir per recuperar-nos econòmicament i socialment.

L'alcalde Pau Ricomà va manifestar dies enrere el seu enuig pel menysteniment del DTS per planificar des dels despatxos de Barcelona. Malgrat que per llei hauria d'existir el Consell Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona. Mai s'ha volgut constituir i desenvolupar aquesta plataforma de participació. Ricomà qüestiona que el DTS ha donatmolt poc protagonisme a l'Autoritat de Transport Metropolità, amb un paper actual força secundari, malgrat que gestiona la mobilitat de més de 21 milions de persones a l'any.

El PSC proposa prioritzar la connexió del nou tramvia pels barris de Ponent, a través de la T-11 i N-340 i amb connexió intermodal amb l'estació d'autobusos de Tarragona, en la primera fase, per arribar a la resta de la ciutat, en les següents. Per acabar, no vull pas obviar que la patrona del transport, la FEAT considera que el projecte del tren-tram és un autèntic despropòsit i que no és una solució correcta, ja que la inversió necessària per a cada nou kilòmetre de via oscil·la entre els 25 i els 30 milions d'euros, mentre que en el cas de la carretera la xifra no arriba als 4 milions, entre altres coses.

Avís per a navegants, el tren-tram també serà motiu de molta literatura i paraules.