El SEPE i la intel·ligència artificial

Periodista

Actualitzada 11/03/2021 a les 08:19

Els sistemes informàtics de serveis importants funcionen com el cul. Ho he dit claret? Estem anant a Mart amb un «Biscúter» que fa fotos i encara li hem d'explicar a l'administració que fer una trimestral d'autònom és una tasca digna d'un astronauta. L'any 1977, quan encara no havien arribat aquí ni els Spectrum ni els Comodores, vaig aprendre a escartejar targetes perforades i posar discs durs que eren la tapa del cubell de la brossa de la comunitat. La lliçó 33 es titulava: «Còpia de seguretat». Sí, fa 43 anys que ho vaig aprendre.Per si heu detectat pudoreta a crítica als organismes estatals, esteu tranquils, a la Generalitat també funciona tot el sistema informàtic com una «M.». No, no és Rajoy, és «merda» en format diplomàtic. Per què els ciutadans han de fer tràmits seguint un sistema que ha ideat un enginyer borratxo i no algú que entén de pedagogia, usabilitat i normalitat? Per què hem de conèixer deu mil terminologies rares per fer un tràmit? Ja sabem que sou tots molt intel·ligents, enhorabona.Hola, intel·ligents. Vaig a fer una web on el que has guanyat a l'any es digui «Quant has guanyat aquest any», no «retribucions dineràries i en espècies obtingudes amb relació a l'activitat professional duta a terme durant el darrer any fiscal». Per què la gent està obligada a tenir l'Excel? Què cony és això de «detracciones de derechos pasivos»? El SEPE no funciona perquè ha patit un atac rus als seus ordinadors que arranquen amb un sistema DOS amb floppy. Això tindrà dues conseqüències. 1.Tot el que hagin de pagar ells no funcionarà. 2.Tot el que hagis de pagar tu, funcionarà de P.M. Perdó, de rendiment de progenitora messalina.