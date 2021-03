Un govern republicà fort

Exdiputat al Parlament de Catalunya i exconseller Municipal a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 09/03/2021 a les 19:06

Fa una mica més de tres setmanes que es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya i els resultats han situat a Pere Aragonès, presidenciable d'ERC, en una posició central per poder liderar el pròxim govern de la Generalitat de Catalunya. És per això que en aquests darrers dies estem assistint a les lògiques negociacions per formar un nou Govern tot garantint una majoria en la votació d'investidura i, de retruc, un acord en la composició de la mesa del Parlament.

El nostre país viu una difícil i complexa situació política amb el conflicte polític Catalunya-Espanya sense resoldre, i una profunda crisi social i econòmica que ha estat agreujada per la pandèmia que estem vivint en el darrer any. Tot plegat necessita, més que mai, un Govern de la Generalitat fort i cohesionat que assoleixi l'excel·lència en la seva gestió. És per això que la negociació per conformar el nou govern ha de tenir els ritmes i tempos adequats que donin com a resultat aquest nou govern que afronti els reptes polítics, socials i econòmics amb total estabilitat.

La setmana passada les Cambres de Comerç de la demarcació de Tarragona presentaven l'estudi elaborat per la URV sobre la Valoració de les perspectives de l'economia a les comarques de Tarragona i alertaven que en el darrer any i a causa de la pandèmia de la covid-19 la disminució de l'activitat econòmica a les nostres comarques ha estat més gran que la disminució patida en el conjunt de Catalunya. Disminució deguda principalment al fortíssim impacte negatiu que ha tingut la pandèmia en el sector serveis i, en concret, en els sectors Comerç i Turisme, però també en el sector industrial amb una caiguda tant de les importacions com de les exportacions.

La lluita sanitària contra la pandèmia és la clau de volta per sortir d'aquesta crisi econòmica i, específicament, el ritme de vacunació és determinant. Ara bé, cal tenir en compte que un cop superada la crisi sanitària no es tornarà automàticament la situació econòmica anterior al febrer del 2020. Es revertirà la crisi econòmica, però amb uns canvis estructurals profunds que s'han de treballar perquè les amenaces es puguin convertir en grans oportunitats.

En aquest sentit, que les comarques tarragonines es converteixin en el referent de l'hidrogen verd al sud d'Europa és una gran oportunitat davant els canvis estructurals que venen, ja que garantirien un futur a la indústria química de Tarragona a la que hi ha 30.000 llocs de treball associats. Aquest projecte ha unit a tots els agents econòmics, acadèmics i polítics del nostre territori al voltant de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud per aconseguir que les comarques tarragonines puguin obtenir el finançament d'aquest projecte a través dels fons europeus per a la reconstrucció. Les nostres comarques tenen totes les condicions necessàries: tenen la producció més gran energètica de l'Estat, el pol més gran petroquímic del sud d'Europa, un port de referència com ho és el de Tarragona i gran pol de coneixement al voltant dels centres de recerca i la Universitat Rovira i Virgili.

Aquests fons de reconstrucció han estat creats per la UE per ajudar als diferents territoris europeus a sortir de la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19 i han d'ajudar a finançar projectes que vagin necessàriament vinculats a la transició energètica per evitar les conseqüències de l'altra gran crisi mundial: La crisi climàtica.

Però, com passa en molts altres aspectes de la nostra vida, la decisió final no la podem prendre des de Catalunya sinó que serà el Govern de l'Estat espanyol qui decidirà si aquest projecte transcendental per l'economia de les comarques tarragonines tindrà o no tindrà el vital finançament dels fons europeus.

Aquest és un exemple claríssim que ens mostra la necessitat de tenir un Govern de la Generalitat fort i estable que, per un costat, sàpiga gestionar amb excel·lència la política econòmica del país, amb les competències que tenim ara, donant tot el suport possible a projectes com el de l'hidrogen verd de la Catalunya sud. Però que, per un altre costat i en paral·lel, vagi avançant perquè Catalunya pugui prendre decisions tan transcendentals com aquesta des d'aquí amb veu pròpia dins Europa.