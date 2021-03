Pasta, fantasmes i banyes

Periodista

Llegeixo que la marca de cotxes de luxe Rolls Royce ha escollit Tarragona per promocionar el seu model «Phantom». Osti tu, quin orgull! Segur que han valorat la classe i l'elegància dels pelacanyes. O potser ja saben que, a Tarraco, tenim el Fortuny al banc municipal i aquí «hi ha pasta». Home, com que el nom del model vol dir «Fantasma», potser és perquè és una ciutat... millor no segueixo. Llegeixo la nota de premsa del Tarragona Film Office. Permeteu-me un incís: per què coi han posat aquest nom com si estiguéssim a Califòrnia? «Oficina de Promocions Fílmiques i Audiovisuals» hauria estat bé, no? O ara al Pau Ricomà li haurem de dir Town Mayor.Doncs, amics, no ha estat la pasta, ni l'elegància, ni la classe dels tarragonins, tampoc que siguem uns fantasmes. El que ha fet escollir la ciutat a la productora de Paul Woodman, ha estat el color de la pedra. Punt. És a dir, que si tu ets un dissenyador de corbates grogues, podries trobar que la pedra vermella de l'ermita de Falset és ideal per fer anuncis. Un moment, groc i vermell? Uf, espero que no vinguin.Hi havia una quarta motivació per a escollir la nostra ciutat, però no sé si atrevir-me... Bé, ho faré de forma històrica i vosaltres ja traieu conclusions: al parc mòbil de la Família Reial hi ha un Rolls Royce Phantom. El cul de Donald Trump també ha viatjat en aquest RR. L'estatueta del morro del cotxe és Eleanor Velasco, una actriu anglesa de mare espanyola, que va ser amant de Lord Montagu, pioner de la premsa de motor, que va encarregar la figureta a l'escultor Charles Robinson Sykes. Tot un símbol de la infidelitat. Calla! Que ja sé per què fan el rodatge a Tarragona!