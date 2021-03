Periodista

Actualitzada 04/03/2021 a les 08:33

Tenia previst per avui un article divertit, futurista i d'aquells que quan els llegiu penseu que al Moisès li falta un bull. Però, en veure les notícies, he volgut fer de periodista, amb poca opinió, perquè posar aquí el que penso implicaria haver d'exiliar-me a un lloc on em vacunin.No sé si recordeu «Els Cinc», aquella sèrie literària de l'Enid Blyton, que eren un grup de nens que es ficaven en embolics, investigaven i creaven misteri. Per això, jo he batejat aquest dimecres com el «dia de les cinc notícies que podia haver escrit l'escriptora anglesa», perquè són notícies infantils: fins i tot els nens poden treure conclusions del «missatge» que donen. La notícia 1 es titula: El comissari Villarejo queda en llibertat. Subtítol: Ho ha demanat la Fiscalia Anticorrupció. La notícia 2 es titula: La Fiscalia de Madrid considera que publicar en un xat que s'ha d'afusellar a 26 milions de fills de puta i plantejar un cop d'estat és un exercici de llibertat d'expressió. Subtítol: Com que es va dir en un xat privat no hi ha odi. La 3: Les infantes Elena i Cristina admeten que s'han vacunat. Subtítol: Se'ns va oferir. Titular 4: La Fiscalia del Suprem dona suport a Llarena perquè porti al TJUE la negativa de Bèlgica de lliurar Puigdemont i... Subtítulo: «Don tretze són tretze». Notícia 5: L'Audiència de Barcelona impedeix continuar amb la investigació de l'assassinat de l'Helena Jubany, la bibliotecària de Sabadell. Subtítol: No cal subtítol. Bé, amics, que ara jo comencés a dir bajanades no milloraria els gags. L'únic que podria millorar aquest article és un nou guionista d'humor que es diu Pedro Sánchez parlant de la integritat de... vaja, s'ha acabat l'espai.