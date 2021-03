Actualitzada 03/03/2021 a les 19:57

Darrerament, sobretot en el sector de l'alimentació, es parla d'articles kilòmetre 0. També en el sector de l'automòbil es parla molt sovint de cotxes kilòmetre zero, és a dir, vehicles de segona mà i que en realitat són una oportunitat la seva compra. Des del punt de vista definitori en molts països, el kilòmetre zero o termes similars en altres llengües, és una localització geogràfica singular, sovint en la capital de la nació, des de la qual es mesuren les distàncies. Tots sabem que Espanya té el kilòmetre zero de les carreteres nacionals radials davant de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol a Madrid. Consisteix en una placa a la vorera, que fou renovada en 2009 durant les obres de la plaça, instal·lada en 1950 i des del 2009 hi ha una rèplica de 2009 que és de granit i llautó.

Ara vull parlar de la nostra gastronomia kilòmetre 0, de la qual tenim productes líders. Començaré amb el tema vinícola, ja que som l'única província espanyola que disposa en el seu territori de vuit Denominacions d'Origen (DO): Catalunya, Cava, Conca de Barberà, Montsant, Penedès, Priorat, Tarragona i Terra Alta. La història vitivinícola tarraconense té una antiguitat de més de 2.300 anys, des de la romanitat i passant pels monjos cartoixans a Scala Dei o els cistercencs de Poblet, Vallbona de les Monges o Santes Creus. El calçot de Valls és un producte que es consumeix bàsicament des de novembre fins a l'abril i gairebé sempre és motiu de trobades familiars, institucions, entitats de qualsevol mena. Ara amb la pandèmia els restaurants s'han vist obligats a inventar-se el paquet estrella: calçots a la brasa, la salsa, la carn, la beguda i els postres, tot plegat per gaudir del ritual de la calçotada.

El vermut és un licor compost de vi, absenta i altres substàncies amargues i tòniques, que es pren com aperitiu; darrerament aquesta beguda s'ha popularitzat i cada vegada ja més establiments que ofereixen ofertes entorn aquest licor. Els enòlegs manifesten que les marques utilitzen entre 50 i 80 ingredients diferents per elaborar la beguda. L'oli/or líquid, és una autèntica joia que beneficia la salut de la dieta mediterrània, perquè evita la diabetis i l'osteoporosi i el seu consum significa corre menys risc de patir un infart/ictus/mort cardiovascular o una embòlia. Els fruits secs, sobretot l'avellana també ens ajuda a mantenir una dieta sana i equilibrada, ja que conté vitamines i antioxidants que ajuden a combatre problemes com l'estrès, restrenyiment, l'anèmia. Inclòs el càncer. Reus, tant amb el vermut com amb l'avellana lidera aquest protagonisme.

La costa de Tarragona aporta el peix blau que té moltes propietats nutricionals. És una font de proteïnes, vitamines i minerals. El seu contingut d'Omega 3 fa que disminueixen la pressió arterial i el risc de trombosi, a la vegada que redueixen els nivells de triglicèrids a la sang. Però la reina del nostre litoral és la gamba vermella.

El paisatge de les 22.000 hectàrees del Delta de l'Ebre ens dona les 150 mil tones d'arròs, que proporciona hidrats de carboni i és alt amb minerals com el calci i el ferro, a més d'altres vitamines. El 65 % de la superfície del Delta es dedica al conreu de l'arròs. La UNESCO atorgà el 2013 la certificació Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre, amb ecosistema de valor únic.

Altres productes amb alt valor culinari de casa nostra són la patata de Prades amb una producció anual de 400.000 quilos; la galera de Cambrils que cada vegada té més protagonisme en moltes receptes; la tonyina vermella de L'Ametlla de Mar amb molta Omega 3; el xató del Baix Penedès (amanida amb escarola, bacallà, seitó, oliva arbequina i salsa romesco); la clementina del Baix Ebre i Montsià; les ostres i els musclos conreats a les badies del Fangar i els Alfacs i el menjablanc de Reus.

En resum, tenim una varietat de productes kilòmetre 0, tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre, que ens permeten gaudir d'uns àpats meravellosos. Que aprofiti.