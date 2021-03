Futur imperfecte

Periodista

Actualitzada 01/03/2021 a les 19:32

La crisi econòmica de 2008 i la sanitària de 2020 han fet saltar pels aires la sensació de confort i seguretat generalitzada que s'havia anat consolidant des de la Barcelona olímpica del 92 del segle passat fins al canvi de mil·lenni. La impressió de l'opulència s'ha topat amb la crua realitat de milers de persones en situació de risc d'exclusió social i moltes altres, especialment joves, sense expectatives d'un futur esperançador. I davant d'aquesta galleda d'aigua freda, les administracions locals, les més pròximes a la ciutadania, han hagut de reaccionar per buscar alternatives o, si més no, pal·liatius.

L'any 2012 l'Ajuntament de Reus va posar en marxa el Programa de Gestió Alimentària per la recuperació d'aliments frescos. La complicitat del Taller Baix Camp, Càritas, Banc d'Aliments i Generalitat han permès crear una xarxa potent per atendre les necessitats bàsiques de nutrició de moltes famílies. La societat civil rescata la societat. Una xarxa que ara s'amplia amb l'acord amb la Fundació Espigoladors nascuda el 2014 al Baix Llobregat per collir els fruits que queden en el camp després de la collita general. Aquesta entitat està ampliant la seva activitat al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre perquè l'emergència social no té fronteres.

La paraula espigolar la vaig escoltar per primera vegada fa molts anys de boca de la meva àvia quan m'explicava les penúries de la postguerra que abocava a molta gent a passar el rasclet pels conreus per trobar aliment per a posar-se a la boca. Han passat més vuitanta anys d'aquell temps de misèria i fosca dictadura i, en circumstàncies socials i polítiques diferents, tornem a viure moments estranys que ens han de posar alerta. La panacea de les grans ciutats i de la revolució industrial i tecnològica no ha pogut ocultar els desajustos amb els quals estem encarant les primeres dècades del segle XXI.

Potser cal tenir una mirada més àmplia sobre la forma de vida que ens volem permetre o ens podem permetre. El 2017 el Consell Comarcal del Baix Camp va posar en marxa el Banc de Terres amb l'objectiu de trobar terres pels pagesos i trobar qui es vulgui dedicar a la pagesia per treballar les finques abandonades. Una fórmula per estimular el relleu agrari i per donar opcions als qui descobreixin en el camp una alternativa social i econòmica. I sembla que ja s'han aconseguit una seixantena de contractes a Arbolí, Alforja, Riudecanyes i Riudoms.

El futur sempre és imperfecte perquè no està escrit i a més és dinàmic. El món serà més just si realment garantim la igualtat d'oportunitats i fem de la convivència i la solidaritat les dues principals banderes. Ara toca, més que mai, evitar deixar a la gent més feble a l'estacada.