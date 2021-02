El 23F i el UHF

Periodista

Aquests dies no es deixa de parlar del somni colpista de quatre idiotes salvapatries. No ho entenc. Si ja ens posem així, també podríem fer una celebració del glorioso y mierdoso alzamiento nacional del 36 i reactivar la paga extra del 18 de juliol. Senyors, aquestes coses s'han d'oblidar i s'han de recordar quan coneixem la versió «real» del que va passar. No som nens a Disneylandia.El 23F jo estava fent la mili a la caserna del Badajoz 26 que, curiosament, no està a Extremadura, sinó a Tarragona. Devia ser un joc, perquè el Regimiento Tarragona 43 va estar a Badajoz. En fi, qui decideix això deu ser el mateix que posa noms a les operacions policials. Operació «Magdalena»: un incautament de «maria».Doncs aquella nit del 23 F, els soldats vam acabar com si haguéssim tornat una matinada de marxa a la Flash Back perquè tots vam dormir vestits i amb l'arma a la mà. Només recordo que parlaven molt d'un paio italià, de Milà, que es veu que vivia al bosc. També un tal Gutiérrez, que devia tenir problemes a les dents perquè li deien el «Mellado», i un tal Tejero que quaranta anys després de cridar que tothom estigués quiet, va sortir als mitjans cridant als socialistes que estiguessin quiets. Es veu que era egiptòleg perquè no volia que toquessin Tutankamon. No recordem coses importants, per exemple la programació de la tele d'aquell dia. Emetien «El libro gordo de Petete», un programa olt infantil on ens parlaven de la Constitució. També feien «300 Millones», protagonitzat pel Juanca. I també feien un documental sobre el Watergate de Nixon, dedicat a les gravacions de Villarejo. Ja veieu que la tele d'aquells anys era «molt actual».