No perdem l'oportunitat dels Fons Europeus pel Vendrell

Regidor d'ERC-Som Poble El Vendrell

Actualitzada 24/02/2021 a les 19:59

El Govern municipal del Vendrell fa uns dies va comunicar que ja incorporaria partides relacionades amb els Fons europeus anomenats New Generation en el pressupost pel 2021, i que ja s'estaria treballant en diversos projectes que encaixarien en aquest àmbit, com serien el Parc del Botafoc, la preservació de les Madrigueres i el Camí de ronda per la zona del Francàs. Vull recordar que en el ple ordinari del passat mes de novembre, vaig defensar la proposta de resolució presentada pel meu grup municipal de Som Poble-ERC, per tal que la Comissió del Pla de reactivació econòmica i social tractés sobre aquests Fons Europeus així com que la ciutadania amb la seva participació, fos la que decidís finalment quins serien els projectes a presentar. La proposta va ser aprovada per unanimitat per tots els grups municipals.

Però una vegada i una altra, el govern del Vendrell demostra a les clares que allò que aprova en els Plens és paper mullat. Ja no parlem de les propostes presentades pel meu grup municipal, que ha aprovat i no ha engegat, com ara el Síndic del Ciutadà, la modificació del ROM o la constitució de la Comissió de Seguiment del Codi ètic entre d'altres. Volia recordar que al mes de juliol, tots els grups municipals vàrem acordar tirar endavant un Pla de Reactivació Econòmica. Desgraciadament, d'allò va quedar només la foto, perquè des del juliol la Comissió del Pla només s'ha reunit una única vegada, a proposta de Som Poble-ERC, a on va quedar de manera manifesta que no s'havia ni començat a treballar en la gran majoria dels acords recollits en el Pla.

Res més lluny de la realitat, perquè pel que sembla el govern municipal ha decidit que això ja no cal, es segueixen prenent decisions importants sobre el futur de la nostra vila en un «despatx de la plaça vella». No podem oblidar els 5 milions d'euros que es destinaran a l'edifici del Tabaris per exemple, sense ni comptar amb la resta de grups municipals i el que és més greu sense preguntar a la ciutadania, tot i que sempre s'ha parlat que la participació ciutadana era cabdal en el projecte FEDER de Coma-ruga.

Dels projectes esmentats, tots tres formen part del programa electoral del meu grup i crec fermament que són projectes importants per la nostra vila. Però entenc que, per executar aquests projectes, els diners haurien de sortir dels recursos pressupostaris de l'Ajuntament del Vendrell, no d'uns recursos extraordinaris com són els New Generations.

Des de l'any 2008 la caiguda del sector de la construcció ens va deixar una riuada d'aturats, que l'economia local no ha pogut revertir en tots aquests anys, només la millora global de l'economia catalana, dels darrers anys, havia permès reduir l'índex d'atur, però ha estat una rebaixa basada en contractacions en precari i amb sous baixos. L'Administració local no ha treballat a trobar nous sectors productius que permetessin la creació de llocs de treball de qualitat, com ho demostra el pes en el PIB local de les diferents activitats.

És per això que els Fons Europeus New Generation haurien de ser la gran oportunitat de trobar uns recursos econòmics externs i extraordinaris, que puguin servir per donar el necessari cop de timó a la nostra economia local, ser els veritables motors del canvi econòmic que permeti impulsar-nos, crear empreses en nous sectors productius que redueixin la nostra gran dependència actual del sector serveis (que representa més del 80% del nostre PIB) i sobretot que ajudin a reduir de manera significativa l'actual xifra d'aturats, agreujada per la pandèmia que ens deixa actualment, percentatges d'aturats per sobre del 20%.

El Govern municipal una vegada més, voldrà deixar passar aquesta gran oportunitat?